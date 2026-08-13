Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a ouvert plusieurs dossiers importants avant le début de la nouvelle saison, dans un contexte d'attente qui domine les supporters du « Leader » concernant la physionomie de l'équipe pour la période à venir, ainsi que la situation de plusieurs stars quant à leur maintien au club.

Les regards se tournent en particulier vers l'avenir du trio Malcom, Darwin Núñez et João Cancelo, alors que se poursuivent les discussions sur les mouvements d'Al-Hilal durant la période des transferts, en parallèle du souhait du staff technique de préparer l'équipe dans les meilleures conditions possibles pour concourir sur tous les tableaux.

À lire aussi : entre la disponibilité de Ronaldo et l'énigme Al-Oqaidi, Postecoglou fait éclater les surprises avant le match face à Al-Fateh

Al-Hilal entamera son parcours par une confrontation avec Al-Faisaly, demain vendredi, dans le cadre de la première journée du championnat de la Roshn Saudi League.