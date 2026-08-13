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Inzaghi l'annonce : je vais changer ma philosophie, et voici la situation de Malcom et Nunez

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Italie

Qu'a déclaré l'entraîneur italien ?

Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a ouvert plusieurs dossiers importants avant le début de la nouvelle saison, dans un contexte d'attente qui domine les supporters du « Leader » concernant la physionomie de l'équipe pour la période à venir, ainsi que la situation de plusieurs stars quant à leur maintien au club.

Les regards se tournent en particulier vers l'avenir du trio Malcom, Darwin Núñez et João Cancelo, alors que se poursuivent les discussions sur les mouvements d'Al-Hilal durant la période des transferts, en parallèle du souhait du staff technique de préparer l'équipe dans les meilleures conditions possibles pour concourir sur tous les tableaux.

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Al-Hilal entamera son parcours par une confrontation avec Al-Faisaly, demain vendredi, dans le cadre de la première journée du championnat de la Roshn Saudi League.

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    Inzaghi ouvre la porte à de nouveaux changements

    Inzaghi a affirmé que le dossier des transferts n'était pas encore clos, indiquant que la direction d'Al-Hilal travaillait toujours sur plusieurs dossiers, sans révéler les noms des joueurs susceptibles d'arriver ou de quitter l'équipe au cours de la période à venir.

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    L'entraîneur d'Al-Hilal a déclaré : « Le marché est toujours ouvert, les opportunités restent possibles, et ces questions sont discutées entre nous et la direction. Vous pouvez adresser cette question à la direction sportive », laissant ainsi la porte ouverte à toutes les possibilités concernant l'effectif de l'équipe.

    Au sujet des joueurs qui ont rejoint le stage avec du retard en raison de leur participation avec leurs sélections nationales à la Coupe du monde, Inzaghi a précisé que cela ne représentait pas une crise pour lui, déclarant : « Concernant l'arrivée tardive de certains joueurs au stage, c'est une chose normale puisqu'ils participent à la Coupe du monde, et cela ne nous affectera pas. »

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  • Une philosophie offensive et une compétition ouverte

    Inzaghi a révélé un changement manifeste dans le style de jeu d'Al-Hilal pour la nouvelle saison, affirmant que l'équipe s'orientera vers une approche plus offensive, ce qui pourrait se répercuter sur la physionomie de l'équipe et sur la répartition des rôles entre ses stars, d'autant plus qu'elle dispose d'un large groupe de joueurs aux qualités offensives.

    Le technicien italien a déclaré : « Notre orientation pour la nouvelle saison sera de jouer dans un style offensif », un message qui semble clair quant à la physionomie qu'il souhaite donner à Al-Hilal, après avoir commencé à préparer l'équipe selon sa nouvelle philosophie.

    Sur le plan défensif, Inzaghi a confirmé que le Sénégalais Kalidou Koulibaly était prêt physiquement, précisant : « Koulibaly était présent avec nous, et avec les séances d'entraînement, il est dans une condition physique optimale. » Il a également indiqué que l'équipe se contenterait, à ce stade, des séances d'entraînement en soirée, avec la possibilité de modifier le programme ultérieurement.

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    La rotation au programme : une position ambiguë

    Inzaghi a également évoqué le cas d'Ali Al-Bulaihi, confirmant que le défenseur s'entraîne normalement à l'heure actuelle, mais il a laissé entendre qu'une rotation pourrait être opérée entre les joueurs, notamment avec la présence de jeunes éléments auxquels il souhaite donner leur chance lors de la prochaine étape.

    Il a déclaré : « Al-Bulaihi s'entraîne actuellement, mais comme il y a d'autres jeunes joueurs, je souhaite procéder à une rotation », ce qui reflète la volonté de l'entraîneur de ne pas s'appuyer sur un groupe fixe tout au long de la saison, et de veiller à donner à tous les éléments l'occasion de participer.

    Au sujet de la confrontation face à Al-Faisaly, Inzaghi a insisté sur l'importance du début de saison, affirmant son respect pour l'adversaire et sa volonté de décrocher la victoire. Il a déclaré : « C'est le début de la saison, et Al-Faisaly est une grande équipe. Nous essaierons autant que possible d'être au rendez-vous et de faire de la victoire notre alliée. »

    Ainsi, Inzaghi a laissé de nombreux dossiers ouverts avant le coup d'envoi de la saison, en particulier en ce qui concerne la liste définitive et les mouvements sur le marché des transferts, tandis qu'il semble que Malcom, Nuñez et Cancelo figureront parmi les noms les plus en vue, dans l'attente de ce que donneront les décisions de la direction sportive et du staff technique au cours de la période à venir.

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