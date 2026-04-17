Liverpool s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé, même si Slot n’anticipe pas de révolution dans l’effectif. Après avoir établi un record de dépenses l’an passé, le club ne devrait pas renouveler une telle offensive sur le marché des transferts.

« L'année dernière, nous avons recruté beaucoup de joueurs et avons donc beaucoup négocié. Au cours des quatre périodes de transfert depuis que je suis ici, nous avons dépensé 150 millions de livres sterling nets. Cela en dit long sur le genre de club que nous sommes. »



