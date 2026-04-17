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Interrogé sur la succession de Mohamed Salah, Arne Slot a livré une réponse énigmatique
Slot souligne que le poste d’ailier droit représente un enjeu majeur. « Nous savons que Mo va partir, nous devons donc décider si nous le remplaçons par un joueur du même profil ou si nous envisageons une autre solution. »
- AFP
Liverpool s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé, même si Slot n’anticipe pas de révolution dans l’effectif. Après avoir établi un record de dépenses l’an passé, le club ne devrait pas renouveler une telle offensive sur le marché des transferts.
« L'année dernière, nous avons recruté beaucoup de joueurs et avons donc beaucoup négocié. Au cours des quatre périodes de transfert depuis que je suis ici, nous avons dépensé 150 millions de livres sterling nets. Cela en dit long sur le genre de club que nous sommes. »
L’entraîneur le rappelle : Liverpool reste un « club actif sur le marché des transferts », mais la priorité se porte sur des postes précis. « Je ne raisonne pas en termes de chiffres, mais de postes. Nous savons déjà que certains joueurs vont partir, alors attendons de voir ce qui se passera cet été. »
Malgré l’élimination en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Slot se projette déjà vers l’avenir. Il rappelle les performances encourageantes contre l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et Arsenal.
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« Pour tous ceux qui ont assisté à la rencontre face au PSG, il est clair que l’avenir s’annonce prometteur. Nous avons dominé la possession, tenté 21 tirs et créé davantage d’occasions contre une équipe qui nous est généralement supérieure. »
Liverpool se concentre désormais sur le championnat, où l’objectif est d’assurer une place dans le top 5. À l’approche du derby contre Everton, Slot devra se passer d’Hugo Ekitike, blessé, qui est indisponible pour une longue durée.