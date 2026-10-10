Petar Sucic s'exprime au micro de DAZN après la victoire de l'Inter 3-0 contre Parme, un match qu'il a débloqué avec le premier but de l'Inter : « Je suis heureux, l'important aujourd'hui était de gagner. Mon temps de jeu lors de cette première partie de saison ? C'est trop tôt pour parler de mon temps de jeu, on le verra dans 2-3 mois. Moi, je pensais seulement aux minutes, pas à quitter le club : tout le monde peut parler et dire ce qu'il veut, mais moi, je sais ce que je veux faire et pour moi, il est important de jouer et d'aider l'équipe. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est seulement de bien faire avec l'Inter et que l'équipe fasse bien. »





Le milieu de terrain de l'Inter ajoute : « Heureux ? Je le suis toujours quand je joue. La chose importante, c'est d'avoir gagné. Eux ont peut-être eu une occasion, nous devons être satisfaits de la victoire que nous avons obtenue. Je sais ce que je veux faire : aider l'équipe et le faire de la meilleure manière. Je ne veux pas parler des rumeurs sur le temps de jeu. »



