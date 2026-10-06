Pour l’instant, l’ancien milieu de terrain de Hambourg, du Bayer Leverkusen et de l’AC Milan ne pense pas à d’autres clubs, mais plusieurs équipes surveillent la situation. En Turquie, Galatasaray, qui a tenté sa chance lors des deux derniers mercatos estivaux, en Italie - écrit TuttoJuve -il faut signaler l’intérêt de la Juventus, qui en 2027 continuera à renouveler son milieu de terrain et reste toujours attentive aux joueurs libres, en raison d’une situation financière qui oblige à mener une réflexion approfondie concernant la campagne de recrutement. Pour le moment, il n’y a pas de contacts officiels, mais si des signes d’un absence d’accord avec l’Inter devaient arriver, la Juventus est prête à entrer en jeu.