Bonnes nouvelles pour l’Inter, qui récupère Hakan Calhanoglu. Le milieu de terrain turc s’est entraîné pour la première fois avec le reste du groupe après son problème aux adducteurs, qui l’a contraint à manquer les deux derniers matches de championnat contre l’Udinese et la Roma, et devrait faire son retour dans le groupe pour le match contre Parme, programmé samedi à 18 heures. La décision finale ne sera prise que vendredi, mais les signaux sont positifs. Et sa contribution sera importante en vue du marathon des prochaines semaines entre le championnat et la Ligue des champions (avec un match tous les trois jours jusqu’à la trêve de la mi-novembre".
Inter, prolongation de contrat à la baisse pour Calhanoglu. La Juventus observe
Offre revue à la baisse de l’Inter
En attendant, les négociations avec l’Inter se poursuivent pour la prolongation du contrat arrivant à échéance le 30 juin 2027. Marotta et Baccin ne veulent pas faire traîner les choses et espèrent parvenir à une conclusion avant la fin de 2026. Calhanoglu se sent bien à l’Inter et souhaiterait poursuivre l’aventure entamée à l’été 2021, reste à savoir s’il acceptera l’offre qui, à ce jour, est inférieure aux 6 millions d’euros nets par an qu’il perçoit actuellement. Sur les bonus, écrit La Gazzetta dello Sport, il y a davantage de marge pour négocier et la partie reste ouverte.
La Juventus surveille
Pour l’instant, l’ancien milieu de terrain de Hambourg, du Bayer Leverkusen et de l’AC Milan ne pense pas à d’autres clubs, mais plusieurs équipes surveillent la situation. En Turquie, Galatasaray, qui a tenté sa chance lors des deux derniers mercatos estivaux, en Italie - écrit TuttoJuve -il faut signaler l’intérêt de la Juventus, qui en 2027 continuera à renouveler son milieu de terrain et reste toujours attentive aux joueurs libres, en raison d’une situation financière qui oblige à mener une réflexion approfondie concernant la campagne de recrutement. Pour le moment, il n’y a pas de contacts officiels, mais si des signes d’un absence d’accord avec l’Inter devaient arriver, la Juventus est prête à entrer en jeu.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles