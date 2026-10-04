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tomas palacios inter Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, premiers pas avec l’Argentine pour Palacios : comment fonctionne le prêt à l’Estudiantes

Inter
Estudiantes
Argentine
T. Palacios

Le défenseur central argentin se relance dans son pays. Le prêt à l’Estudiantes pourrait devenir définitif.

Grâce à Tomas Palacios, beaucoup de monde en Italie a appris à connaître la ville de Rivadavia, pratiquement à la frontière avec le Chili et loin du circuit métropolitain de Buenos Aires. Mais qu’il lève la main, celui qui se souvient de lui avec le maillot de l’Inter sur le dos, et qu’il la lève aussi, celui qui se rappelle qu’il est encore, à tous les effets, un joueur de l’Inter.

Le défenseur central né en 2003 est en effet loin de l’Inter depuis un bon moment et il cherche à relancer sa jeune carrière, avec succès, en retournant en prêt en Argentine. Aujourd’hui, il porte le maillot d’Estudiantes et cela lui a même valu une convocation, avec à la clé des débuts officiels sous le maillot de la Selección, où il a retrouvé Lautaro Martinez. Mais quel est son avenir ? Et comment fonctionne son prêt, et quand prendra-t-il fin ?

  • Première avec l’Albiceleste

    Au cours de la nuit dernière en Italie, lors du match amical disputé par l’Argentine contre le Burkina Faso et remporté 7-0 par l’Argentine, Tomas Palacios a connu ses débuts officiels avec l’équipe nationale A en remplaçant, à la mi-temps, le plus expérimenté Lisandro Martinez.

    Une émotion unique pour le défenseur, qui a ensuite commenté ainsi cette grande étape franchie dans sa carrière : « Heureux de débuter avec le plus beau maillot du monde. Je ressens beaucoup d’émotions, aujourd’hui je peux dire que j’ai réalisé l’un de mes rêves. Merci à toutes les personnes qui ont toujours été proches de moi, en particulier ma famille. Vamos Argentina ! »

  • Comment fonctionne le prêt

    Pour relancer sa carrière après le prêt raté à Monza, l’Inter et Palacios ont convenu que la meilleure solution pour lui était un retour en Argentine. Et le choix, lors du mercato hivernal 2026, s’est porté sur un club avec lequel l’Inter entretient une relation privilégiée : Estudiantes.

    Palacios a rejoint l’équipe du grand ex-joueur de l’Inter Juan Sebastian Veron sous la forme d’un prêt jusqu’au 31 décembre 2026 avec une option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros.

    Les relations entre l’Inter et Estudiantes sont évidemment excellentes, le club rouge et blanc ne traverse pas une période économique extraordinaire et, par conséquent, si l’Inter voulait vraiment rapatrier le joueur né en 2003 à Milan, une solution pourrait tout à fait être trouvée. Si, en revanche, Veron décidait vraiment d’investir pour lever l’option d’achat de Palacios, alors l’Inter ne pourrait pas s’y opposer, puisqu’aucun droit de rachat prioritaire n’existe dans les accords.

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