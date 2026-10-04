Grâce à Tomas Palacios, beaucoup de monde en Italie a appris à connaître la ville de Rivadavia, pratiquement à la frontière avec le Chili et loin du circuit métropolitain de Buenos Aires. Mais qu’il lève la main, celui qui se souvient de lui avec le maillot de l’Inter sur le dos, et qu’il la lève aussi, celui qui se rappelle qu’il est encore, à tous les effets, un joueur de l’Inter.

Le défenseur central né en 2003 est en effet loin de l’Inter depuis un bon moment et il cherche à relancer sa jeune carrière, avec succès, en retournant en prêt en Argentine. Aujourd’hui, il porte le maillot d’Estudiantes et cela lui a même valu une convocation, avec à la clé des débuts officiels sous le maillot de la Selección, où il a retrouvé Lautaro Martinez. Mais quel est son avenir ? Et comment fonctionne son prêt, et quand prendra-t-il fin ?