La nouvelle saison débute officiellement et l'Inter, après avoir fait ses adieux aux quatre joueurs dont les contrats expiraient le 30 juin (Sommer, Darmian, De Vrij et Acerbi), annonce sa première opération de mercato pour la saison 2026/2027. Le club nerazzurro a en effet officialisé la prolongation d'un an du contrat du milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan, né en 1989.
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Inter : premier coup de marché pour la saison 2026/2027, Mkhitaryan prolonge jusqu’au 30 juin 2027
LA NOTE DU FC INTERNAZIONALE
Voici le communiqué publié par l'Inter sur son site officiel : « Le FC Internazionale Milano annonce avoir conclu un accord pour la prolongation du contrat du joueur Henrikh Mkhitaryan : le milieu de terrain né en 1989 restera chez les Nerazzurri jusqu'au 30 juin 2027. »
LES STATISTIQUES DE MKHITARYAN
La saison prochaine, dont le coup d’envoi sera donné dans quelques semaines – le groupe de l’Inter se réunira le 13 juillet, puis effectuera un stage en Allemagne du 16 au 25 – marquera la cinquième année de Henrikh Mkhitaryan sous le maillot nerazzurro. Arrivé en provenance de la Roma à l’été 2022 sous forme de transfert gratuit, l’international arménien a d’abord porté les couleurs giallorosse de 2019 à 2022. Sous le maillot giallorosso, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, de Manchester United et d’Arsenal avait évolué de 2019 à 2022. À l’Inter, il a disputé au total 187 matchs, marqué 12 buts et contribué à la conquête de deux Scudetti, deux Coupes d’Italie, autant de Supercoupes d’Italie et à la qualification pour deux finales de Ligue des champions.