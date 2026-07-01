Inter : premier coup de marché pour la saison 2026/2027, Mkhitaryan prolonge jusqu’au 30 juin 2027

La saison prochaine, dont le coup d’envoi sera donné dans quelques semaines – le groupe de l’Inter se réunira le 13 juillet, puis effectuera un stage en Allemagne du 16 au 25 – marquera la cinquième année de Henrikh Mkhitaryan sous le maillot nerazzurro. Arrivé en provenance de la Roma à l’été 2022 sous forme de transfert gratuit, l’international arménien a d’abord porté les couleurs giallorosse de 2019 à 2022. Sous le maillot giallorosso, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, de Manchester United et d’Arsenal avait évolué de 2019 à 2022. À l’Inter, il a disputé au total 187 matchs, marqué 12 buts et contribué à la conquête de deux Scudetti, deux Coupes d’Italie, autant de Supercoupes d’Italie et à la qualification pour deux finales de Ligue des champions.