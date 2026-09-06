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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Inter, Pio Esposito après sa prolongation : « Reconnaissant envers Chivu, avec lui depuis les U14 »

Inter
F. Esposito

L’attaquant de pointe de l’Inter s’exprime après sa prolongation jusqu’en 2032

Pio Esposito, avant-centre de l’Inter tout juste prolongé jusqu’en 2032, s’exprime sur les canaux officiels du club.


Pio, toi et l’Inter ensemble jusqu’en 2032 : qu’est-ce que ce renouvellement signifie et quelle valeur a-t-il pour toi ?

« Je dois dire que c’est quelque chose de très émouvant : quand je suis monté en voiture pour venir ici, j’avais des papillons dans le ventre. Pourquoi ? Parce que je sens que c’est une étape importante pour ma vie et pour ma carrière, même si ce n’est absolument pas un point d’arrivée, mais un point de départ pour continuer à travailler comme ça et une reconnaissance du travail accompli jusqu’à aujourd’hui. Il faut donc continuer à travailler comme ça. »


Tu avais 9 ans la première fois que tu as porté le maillot de l’Inter, que dirais-tu aujourd’hui à cette version de toi, à la lumière du parcours footballistique que tu as accompli ?

« Moi, je dirais sûrement d’y croire toujours, dans les meilleurs moments comme dans les moments un peu moins beaux, de continuer à y croire et surtout de toujours travailler au maximum, parce qu’avec le travail, tôt ou tard, les résultats arrivent. »


  • Dans quelle mesure Mister Chivu a-t-il influé sur ta progression ? Tu avais déjà joué avec lui en Primavera.

    « Beaucoup, j’ai aussi joué avec Mister Chivu chez les U14. Il a toujours eu une grande estime de moi et m’a toujours fait confiance, donc le retrouver en équipe première a été quelque chose de très important pour moi. Il m’a donné une occasion dont je rêvais depuis toute ma vie : je suis content d’avoir réussi jusqu’à aujourd’hui à lui rendre sa confiance, j’espère et je veux continuer à le faire. »


    Depuis ton retour à l’Inter, en une saison tu as soulevé deux trophées et, sur le plan individuel, tu as inscrit 10 buts. Quels objectifs personnels as-tu pour l’avenir ?

    « Que ce soit au niveau des trophées ou des statistiques, l’important est d’essayer de ne pas s’arrêter, de ne jamais se contenter et de toujours grandir. Je n’aime pas donner un nombre précis de buts ou de statistiques, mais l’objectif est d’essayer de toujours m’améliorer, comme joueur et aussi comme personne. »


    Quel message aimerais-tu laisser aux supporters avec qui tu as un lien particulier ?

    « Je les remercie avant tout parce que, dès le premier jour de mon retour en équipe première, j’ai été accueilli d’une manière incroyable. Je vous dis merci : je suis très content de continuer cette aventure ensemble. »

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