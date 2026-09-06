Inter, Pio Esposito après sa prolongation : « Reconnaissant envers Chivu, avec lui depuis les U14 »

Pio Esposito, avant-centre de l’Inter tout juste prolongé jusqu’en 2032, s’exprime sur les canaux officiels du club.





Pio, toi et l’Inter ensemble jusqu’en 2032 : qu’est-ce que ce renouvellement signifie et quelle valeur a-t-il pour toi ?

« Je dois dire que c’est quelque chose de très émouvant : quand je suis monté en voiture pour venir ici, j’avais des papillons dans le ventre. Pourquoi ? Parce que je sens que c’est une étape importante pour ma vie et pour ma carrière, même si ce n’est absolument pas un point d’arrivée, mais un point de départ pour continuer à travailler comme ça et une reconnaissance du travail accompli jusqu’à aujourd’hui. Il faut donc continuer à travailler comme ça. »





Tu avais 9 ans la première fois que tu as porté le maillot de l’Inter, que dirais-tu aujourd’hui à cette version de toi, à la lumière du parcours footballistique que tu as accompli ?

« Moi, je dirais sûrement d’y croire toujours, dans les meilleurs moments comme dans les moments un peu moins beaux, de continuer à y croire et surtout de toujours travailler au maximum, parce qu’avec le travail, tôt ou tard, les résultats arrivent. »



