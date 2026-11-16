Aux yeux de tous, l’Inter est l’équipe à battre, la plus complète et celle qui, du moins en Italie, est appelée à faire la course en tête et à dominer. Pourtant, au sein même du club, Cristian Chivu estime que cette équipe peut, ou plutôt doit, encore être améliorée.

L’entraîneur sait ce qu’il veut et l’a déjà fait savoir au club, à mots couverts jusque dans la presse. Celui-ci lui a répondu que, pour pouvoir recruter, il faudra faire de la place dans l’effectif et au sein du groupe. Comme à la fin de l’été dernier, la vente d’un joueur qui n’occupe aujourd’hui pas une place centrale dans les plans de l’Inter pourrait donc fournir les moyens de se renforcer : Luis Henrique.