L’Arménien né en 1989 : « Je ne peux rien promettre, parce que je suis arrivé à un âge où il ne faut pas faire de grands projets à long terme. Il faut avancer au jour le jour, en pensant au lendemain. Parce qu’il n’est pas facile de récupérer, il n’est pas facile de se fixer des objectifs et il n’est pas facile de s’entraîner comme le font tes coéquipiers de 22 ans. J’essaie de tout faire de la meilleure manière possible. Mais je ne peux pas promettre combien de temps je continuerai encore à jouer. »



