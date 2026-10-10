Henrikh Mkhitaryan, milieu de terrain de l'Inter, interrogé par la télévision arménienne, s'est exprimé ainsi au sujet de son avenir : "J’exclus la possibilité de partir en Arabie saoudite, en Arménie ou en MLS. Parce que pour moi, l’argent n’a jamais été la chose la plus importante. Je n’ai jamais joué au football pour l’argent. J’ai changé de club et joué au football pour mes ambitions, pour mes objectifs, pour ces rêves que j’avais depuis l’enfance et qui m’ont accompagné tout au long de ma carrière".
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Inter, Mkhitaryan : « J’exclus la possibilité de partir en Arabie saoudite, en Arménie ou en MLS »
L’Arménien né en 1989 : « Je ne peux rien promettre, parce que je suis arrivé à un âge où il ne faut pas faire de grands projets à long terme. Il faut avancer au jour le jour, en pensant au lendemain. Parce qu’il n’est pas facile de récupérer, il n’est pas facile de se fixer des objectifs et il n’est pas facile de s’entraîner comme le font tes coéquipiers de 22 ans. J’essaie de tout faire de la meilleure manière possible. Mais je ne peux pas promettre combien de temps je continuerai encore à jouer. »
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