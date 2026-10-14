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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : les sirènes anglaises pour Stankovic, un doute à 40 millions pour Chivu

Inter
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic reste une énigme pour l'Inter à Appiano Gentile. Même lors de la terrible soirée de Ligue des champions de l'Inter, battue 4-3 face à Bruges, le milieu serbe, qui devait initialement être en concurrence avec Calhanoglu, n'est entré en jeu que pour deux minutes, plus le temps additionnel.

Ce laps de temps lui a suffi pour délivrer la passe décisive sur le but de Bonny et relancer les rumeurs sur son avenir à l'approche du mois de janvier, où, inévitablement, les rumeurs venues de Premier League se feront de nouveau entendre.

  • TOUJOURS À L’ÉCART

    Seulement 46 minutes sur le terrain (plus le temps additionnel) en 4 matches, entre championnat et Ligue des champions, mais tout de même une passe décisive à son actif. Pour Chivu, le Serbe est le dernier recours au milieu de terrain, où la blessure de Curtis Jones aurait pu lui offrir davantage de temps de jeu aujourd’hui. Mais son heure n’est toujours pas venue, et le projet visant à le faire progresser s’enlise peu à peu.

  • 40 MILLIONS EN PROVENANCE DE LA PREMIER LEAGUE

    Et c’est précisément alors que la frustration est grande à l’Inter qu’arrive d’Espagne, comme le rapporte AS, une nouvelle offensive en vue de janvier. L’intérêt manifesté cet été par la Premier League n’a pas disparu. Au contraire, il reprend de l’ampleur. Selon le quotidien espagnol, cette fois, l’Inter ne dira pas non à une offre de 40 millions d’euros en janvier.

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