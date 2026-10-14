Aleksandar Stankovic reste une énigme pour l'Inter à Appiano Gentile. Même lors de la terrible soirée de Ligue des champions de l'Inter, battue 4-3 face à Bruges, le milieu serbe, qui devait initialement être en concurrence avec Calhanoglu, n'est entré en jeu que pour deux minutes, plus le temps additionnel.

Ce laps de temps lui a suffi pour délivrer la passe décisive sur le but de Bonny et relancer les rumeurs sur son avenir à l'approche du mois de janvier, où, inévitablement, les rumeurs venues de Premier League se feront de nouveau entendre.