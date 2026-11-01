Inter : les chiffres confirment la baisse de régime de Barella, mais ses propos après le derby sont plus inquiétants

Le derby perdu 3-1 par l'Inter, le septième consécutif sans victoire pour le club, a suscité une profonde réflexion au sein de l'Inter. Au Giuseppe Meazza, malgré la circonstance atténuante d'une condition physique loin d'être optimale pour de nombreux joueurs, beaucoup ont essuyé une sévère désapprobation. Parmi eux, celui qui fait le plus parler, notamment en raison de ses propos d'après-match, est Nicolò Barella.
Le milieu italien a commis des erreurs importantes sur le terrain. Il est en net recul par rapport aux deux dernières saisons, comme le confirment les chiffres. Mais son interview d'après-match suscite elle aussi des interrogations : il y a mis en cause sans détour ses coéquipiers et l'entraîneur Cristian Chivu.