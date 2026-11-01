Inter : les chiffres confirment la baisse de régime de Barella, mais ses propos après le derby sont plus inquiétants

Plusieurs statistiques importantes de Barella sont en net recul par rapport à la saison dernière, ce qui est particulièrement notable pour un joueur avec ses caractéristiques. L’ancien joueur de Cagliari est l’un des meilleurs milieux de terrain d’Italie quand il est en forme et peut donner le meilleur de lui-même, tant sur le plan de l’explosivité que sur le plan mental.

Cette saison, alors qu’il semblait déjà en baisse la saison passée, Barella parcourt en moyenne la même distance par match, mais sa moyenne de course au sprint a presque été divisée par deux par rapport à l’an dernier (13,7 contre 7,8).

Quelles conséquences ? Le nombre moyen de tacles par match est en baisse (1,6 contre 1,1), tout comme celui des ballons récupérés (4,9 contre 4,3). Il a déjà commis 2 erreurs ayant conduit à un but adverse, contre 0 l’an dernier.

En phase de possession, le nombre moyen de ballons perdus a augmenté (12,2 contre 11,9 par match), tandis que les passes clés et la précision des centres ont diminué, même si ce n’est que légèrement. Mais c’est surtout le chiffre des xAssist attendus, qui mesure le potentiel offensif des passes destinées à ses coéquipiers, qui s’est effondré, passant de 6,62 à 1,74.