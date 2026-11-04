Son but dans le derby n’a pas suffi à ramener la sérénité à l’Inter. Quant au déplacement à Rotterdam, qui a relancé l’Inter en Ligue des champions, il l’a suivi depuis son canapé, car il était suspendu. Alessandro Bastoni traverse une période faite de hauts et de bas à l’Inter. Bien qu’il soit un leader à part entière du vestiaire et l’un des premiers à avoir demandé à ses coéquipiers de revenir sur terre, avant même le match contre le Shakhtar Donetsk qui s’est ensuite soldé par une expulsion, l’ombre du mercato continue de planer sur son avenir. Selon Tuttosport, le FC Barcelone est en effet revenu à la charge pour le recruter.
Inter : le FC Barcelone est revenu à la charge pour Bastoni, une demande avant d’envisager une prolongation
CONTRAT EXPIRANT EN 2028
Alors que la prolongation de son contrat n’est encore absolument pas évoquée, le défenseur italien né en 1999 est officiellement en fin de contrat le 30 juin 2028, tout comme Carlos Augusto et Markus Thuram (pour lesquels des contacts ont déjà été engagés), mais aussi Akanji, Zielinski, Pavard, Stones et, depuis hier, Federico Dimarco. Son salaire figure déjà parmi les plus élevés de l’effectif, à 5,5 millions d’euros par an, ce qui représente environ 10 millions d’euros bruts par saison dans les comptes de l’Inter.
LE BARÇA VEUT REMANIER SA DÉFENSE
En vue des prochaines périodes de mercato, le FC Barcelone a décidé de réinvestir une grande partie de son budget en défense. L’idée est de laisser partir Koundé et Balde, et probablement aussi Christensen, puis de recruter un joueur polyvalent sur les côtés ainsi qu’un autre défenseur central, si possible gaucher et à l’aise balle au pied.
Après avoir pris des renseignements l’été dernier, le Barça a donc repris contact avec l’entourage du défenseur italien. Il y a un an, celui-ci avait confirmé au directeur sportif Deco que cette destination ne lui déplairait pas si son aventure à l’Inter devait réellement prendre fin.
LA DEMANDE DE BASTONI
Évidemment, Bastoni se plaît à Milan et, tôt ou tard, il s’assiéra avec Marotta et Baccin pour voir s’il existe une possibilité de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2028, et à quelles conditions. Mais il voudra d’abord avoir la certitude qu’une autre option concrète est sur la table.
Pour cela, rapporte Tuttosport, il veut obtenir l’assurance de Hansi Flick que, s’il décidait de donner suite aux avances du club catalan, ce serait pour un transfert qui lui garantirait un rôle important, voire une place de titulaire, dans la rotation défensive du FC Barcelone. Ce n’est qu’alors qu’il écoutera la proposition de l’Inter et la placera sur l’autre plateau de la balance.
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