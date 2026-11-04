En vue des prochaines périodes de mercato, le FC Barcelone a décidé de réinvestir une grande partie de son budget en défense. L’idée est de laisser partir Koundé et Balde, et probablement aussi Christensen, puis de recruter un joueur polyvalent sur les côtés ainsi qu’un autre défenseur central, si possible gaucher et à l’aise balle au pied.

Après avoir pris des renseignements l’été dernier, le Barça a donc repris contact avec l’entourage du défenseur italien. Il y a un an, celui-ci avait confirmé au directeur sportif Deco que cette destination ne lui déplairait pas si son aventure à l’Inter devait réellement prendre fin.