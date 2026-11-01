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Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : la baisse de régime de Barella se lit dans les chiffres, mais ses propos après le derby sont plus inquiétants

Inter
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

Le plus mauvais joueur sur le terrain lors du derby, il affiche de nombreuses statistiques en baisse depuis le début de l’année. Mais sa phrase sur le vestiaire et les choix de Chivu inquiète aussi.

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Le derby perdu 3-1 par l’Inter, son septième match consécutif sans victoire, a suscité une profonde réflexion dans le camp de l’Inter. Au Giuseppe Meazza, même si la condition physique de nombreux joueurs de l’Inter n’était pas optimale, beaucoup ont essuyé un jugement sévère. L’un de ceux qui font le plus parler, notamment en raison des propos tenus après le match, concerne Nicolò Barella.

Le milieu de terrain italien a commis des erreurs importantes sur le terrain. Il est en nette baisse par rapport aux deux dernières saisons, les chiffres le confirment, mais son interview d’après-match suscite aussi des interrogations : il y a mis en cause sans détour ses coéquipiers et l’entraîneur Cristian Chivu.

  • QUE D’ERREURS DANS LE DERBY

    Pour Barella, ce derby est à oublier complètement : sa moyenne des notes ne dépasse pas 4,5, avec des commentaires comme « à côté de la plaque », « lent » ou « touche trop le ballon », entre autres.

    Sur les trois buts de l’AC Milan, il commet des erreurs qui ne lui ressemblent pas : sur le premier, il revient en marchant et tarde à aider la défense sur le centre que Pulisic reprend de la tête. Sur le deuxième, Rabiot part de sa position et Barella le laisse passer comme s’il ne pouvait pas représenter un danger. Enfin, il fait le choix insensé de tenter de sortir de la défense balle au pied : il perd le ballon et commet, à l’entrée de la surface, la faute que Moreira transforme en but.

  • DES CHIFFRES EN BAISSE

    Plusieurs statistiques importantes de Barella sont en net recul par rapport à la saison dernière, surtout pour un joueur aux caractéristiques comme les siennes. L'ancien joueur de Cagliari est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Italie quand il est en forme et peut donner le meilleur de lui-même, tant sur le plan de l'explosivité que sur le plan mental.

    Pourtant, cette saison, alors qu'il semblait déjà en baisse lors de la précédente, Barella parcourt en moyenne la même distance par match, mais sa moyenne de courses en sprint a été divisée par deux par rapport à il y a un an (13,7 contre 7,8).

    Quelles conséquences ? Le nombre moyen de tacles par match est en baisse (1,6 contre 1,1), tout comme celui des ballons récupérés (4,9 contre 4,3). Il a déjà commis 2 erreurs ayant entraîné un but adverse, contre 0 l'an dernier.

    En phase de possession, le nombre moyen de ballons perdus a augmenté (12,2 contre 11,9 par match), tandis que les passes clés et la précision des centres ont diminué, même si ce n'est que légèrement. Mais ce sont surtout les xAssist prévus, c'est-à-dire le potentiel offensif des passes décisives pour ses coéquipiers, qui se sont effondrés, passant de 6,62 à 1,74.

  • « Il nous manque de l’attitude. Avec ce système de jeu… »

    En somme, Barella évolue à un rythme moins élevé que lors des deux dernières saisons. Cela le rend moins dangereux et explique probablement aussi qu’il ait besoin de quelques matches de repos supplémentaires.

    Le plus inquiétant, toutefois, c’est le sentiment que son principal problème, en ce moment, n’est pas seulement physique, mais aussi mental. À cet égard, le signal d’alarme le plus sérieux vient de ses propos tenus après le match aux micros de Sky et Dazn.

    « Depuis le début de l’année, il nous manque la bonne attitude. C’est une mauvaise chose. Nous avons aussi montré notre force en seconde période, mais tous les matches ne se ressemblent pas. La fatigue se paie. Nous devons nous regarder en face. Depuis quelque temps, nous n’abordons pas le derby de la meilleure des manières. Être les plus forts ne suffit pas : il nous est déjà arrivé de l’être et de ne pas gagner. 

    Le fait de ne pas avoir de remplaçants frais en attaque sur le banc a probablement influencé les choix de l’entraîneur. Nous avons essayé de faire quelque chose de différent, en perdant peut-être nos certitudes ».

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  • Des phrases « à la Bremer », un signal d’alarme

    Ce n’est pas la première fois que des joueurs importants de cet effectif tiennent des propos aussi forts. Alessandro Bastoni avait été le premier à hausser le ton avant le match de Ligue des champions contre le Shakhtar : « Les finales de Ligue des champions sont loin, gardons les pieds sur terre. » Puis Chivu lui-même avait déclaré avant un match : « Si nous n’avons pas gagné de derby depuis un moment, il faut se poser une question. Nous devons redevenir plus provinciaux. »

    Et aujourd’hui, c’est au tour de Barella. Mais il s’exprime après une prestation personnelle largement négative, avec des déclarations qui relèvent davantage du coup de gueule que de l’autocritique. Sur le plan de la communication, c’est un but contre son camp très semblable à celui de Gleison Bremer il y a quelques semaines, qui avait ouvert une période de mini-crise à la Juventus.

    La pique adressée à Chivu et le recadrage de ses coéquipiers sur leur attitude constituent le signal d’alarme le plus sérieux pour cette équipe. Pas les nombreuses entames de match ratées, ni les rencontres dans lesquelles elle n’a pas réussi à revenir au score, mais le manque d’unité de vues, confirmé ensuite par ce « Il nous manque un peu de faim » de l’entraîneur roumain après le match.

    Si l’Inter veut vraiment repartir de l’avant et changer de cap au cours d’une saison loin d’être compromise, qui la voit même encore largement en lice sur tous les fronts, c’est assurément par là qu’elle doit commencer.

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