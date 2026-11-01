Plusieurs statistiques importantes de Barella sont en net recul par rapport à la saison dernière, surtout pour un joueur aux caractéristiques comme les siennes. L'ancien joueur de Cagliari est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Italie quand il est en forme et peut donner le meilleur de lui-même, tant sur le plan de l'explosivité que sur le plan mental.

Pourtant, cette saison, alors qu'il semblait déjà en baisse lors de la précédente, Barella parcourt en moyenne la même distance par match, mais sa moyenne de courses en sprint a été divisée par deux par rapport à il y a un an (13,7 contre 7,8).

Quelles conséquences ? Le nombre moyen de tacles par match est en baisse (1,6 contre 1,1), tout comme celui des ballons récupérés (4,9 contre 4,3). Il a déjà commis 2 erreurs ayant entraîné un but adverse, contre 0 l'an dernier.

En phase de possession, le nombre moyen de ballons perdus a augmenté (12,2 contre 11,9 par match), tandis que les passes clés et la précision des centres ont diminué, même si ce n'est que légèrement. Mais ce sont surtout les xAssist prévus, c'est-à-dire le potentiel offensif des passes décisives pour ses coéquipiers, qui se sont effondrés, passant de 6,62 à 1,74.