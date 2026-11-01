Le derby perdu 3-1 par l’Inter, son septième match consécutif sans victoire, a suscité une profonde réflexion dans le camp de l’Inter. Au Giuseppe Meazza, même si la condition physique de nombreux joueurs de l’Inter n’était pas optimale, beaucoup ont essuyé un jugement sévère. L’un de ceux qui font le plus parler, notamment en raison des propos tenus après le match, concerne Nicolò Barella.
Le milieu de terrain italien a commis des erreurs importantes sur le terrain. Il est en nette baisse par rapport aux deux dernières saisons, les chiffres le confirment, mais son interview d’après-match suscite aussi des interrogations : il y a mis en cause sans détour ses coéquipiers et l’entraîneur Cristian Chivu.