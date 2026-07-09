Inter : l’affaire Khalaili est conclue : 25 millions à l’Union Saint-Gilloise, l’Israélien succédera à Dumfries

Anan Khalaili à l'Inter, c'est officiel : les Nerazzurri ont relevé leur offre auprès de l'Union Saint-Gilloise et ont trouvé un accord pour un montant ferme de25 millions d'euros, plus des bonus. Après avoir obtenu l’accord du joueur, le latéral droit est désormais pratiquement le nouveau défenseur de l’équipe de Chivu, qui, après avoir fait ses adieux à Dumfries et courtisé Palestra, vient de recruter son deuxième renfort estival, après Provedel.



