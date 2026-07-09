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cm inter khalaili
Simone Gervasio

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Inter : l’affaire Khalaili est conclue : 25 millions à l’Union Saint-Gilloise, l’Israélien succédera à Dumfries

Inter
Mercato

Anan Khalaili à l'Inter, c'est officiel : les Nerazzurri ont relevé leur offre auprès de l'Union Saint-Gilloise et ont trouvé un accord pour un montant ferme de25 millions d'euros, plus des bonus. Après avoir obtenu l’accord du joueur, le latéral droit est désormais pratiquement le nouveau défenseur de l’équipe de Chivu, qui, après avoir fait ses adieux à Dumfries et courtisé Palestra, vient de recruter son deuxième renfort estival, après Provedel.


  • Devançant la concurrence du Napoli, l’ailier, né en 2004, s’engage avec l’Inter et quitte donc l’Union Saint-Gilloise.


    Le joueur né en 2004 s'engagera pour cinq ans (soit jusqu'en 2031) et percevra un salaire annuel de 1,8 million d'euros.


    Samedi, Anan Khalaili passera la visite médicale réglementaire avant d’être officiellement présenté comme joueur de l’Inter.


    Décisif, le nouveau coup de pouce des Nerazzurri a emporté l’affaire : après le rejet par l’Union Saint-Gilloise d’une première proposition à 23 millions d’euros plus des bonus, le club milanais a finalement aligné les 25 millions demandés, bonus compris. 

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