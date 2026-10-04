Il y a tout juste un an, Liverpool investissait une somme énorme pour arracher Giovanni Leoni à Parme. Une évaluation globale de près de 35 millions d’euros, bonus compris, pour l’un des meilleurs espoirs défensifs de notre championnat.

L’impact initial du joueur né en 2006 a immédiatement été important, mais à la première vraie occasion, au terme d’un match à haute intensité et de haut niveau, est arrivée la torsion du genou puis la rupture partielle du ligament croisé. Depuis, un an s’est écoulé et Leoni est désormais prêt à reprendre l’activité, mais d’ici janvier, beaucoup pourrait aussi changer sur le marché des transferts.