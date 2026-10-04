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cm grafica leoni liverpool 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter et la Juventus attendent Leoni : l’offensive s’il ne trouve pas de place à Liverpool

Inter
Juventus FC
Liverpool
G. Leoni

Le défenseur central italien est proche d’un retour, mais les deux clubs restent toujours à l’affût pour lui.

Il y a tout juste un an, Liverpool investissait une somme énorme pour arracher Giovanni Leoni à Parme. Une évaluation globale de près de 35 millions d’euros, bonus compris, pour l’un des meilleurs espoirs défensifs de notre championnat.

L’impact initial du joueur né en 2006 a immédiatement été important, mais à la première vraie occasion, au terme d’un match à haute intensité et de haut niveau, est arrivée la torsion du genou puis la rupture partielle du ligament croisé. Depuis, un an s’est écoulé et Leoni est désormais prêt à reprendre l’activité, mais d’ici janvier, beaucoup pourrait aussi changer sur le marché des transferts.

  • AURA-T-IL DU TEMPS DE JEU ?

    Il y a un an, Leoni commençait à se faire une place dans la rotation d’Arne Slot avant la terrible blessure subie en coupe. Aujourd’hui, Liverpool a littéralement changé de visage, non seulement sur le banc, avec l’arrivée d’Andoni Iraola à la tête de l’équipe, mais aussi sur le terrain avec le gros coup Jacquet, qui brille aussi en équipe de France aux côtés du retrouvé Virgil Van Dijk. Et quand Leoni reviendra-t-il ? Aura-t-il du temps de jeu ?

  • Inter et la Juve

    Il devra de nouveau tenter de redéfinir la hiérarchie en défense, mais selon The Sun, l’Inter et la Juventus suivent de près le retour sur les terrains du défenseur italien. Les deux clubs sont prêts à donner du temps de jeu à Leoni s’il ne parvenait pas à retrouver de la continuité à Anfield. Un prêt en janvier, mais avec un regard bien plus attentif tourné vers l’avenir. En vue de l’été prochain, en effet, la Juventus comme l’Inter veulent essayer de boucler un énorme coup d’avenir en défense. Et si Leoni retrouvait son niveau de Parme, il serait un profil idéal pour les deux.

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