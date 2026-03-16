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Inter : Chivu, un pilier ; trois nouvelles recrues et trois grands noms, outre Thuram, dans l'incertitude

L'entraîneur sera reconduit, mais l'équipe nerazzurra doit encore être renforcée sur le marché des transferts.

L'Inter compte 8 points d'avance sur le Milan et 9 sur Naples à 9 journées de la fin du championnat, maisl'équipe nerazzurra devra se renforcer lors du mercato estival en vue de la saison prochaine.

Personne ne remet en cause Cristian Chivu : tout le monde au sein du club est très satisfait de l'entraîneur roumain, considéré comme un pilier.

Le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio planifient déjà le renforcement de l'équipe et le travail estival avec Chivu, qui pourrait renouveler son contrat, arrivant à échéance en 2027, avant le début du prochain championnat. 

  • 7 NOUVEAUTÉS SUR LE MARCHÉ

    La Gazzetta dello Sport écrit que le premier grand joueur à quitter l'Inter pourrait être Marcus Thuram, attiré par les sirènes de l'Arabie saoudite.

    Comme pour l'attaquant français, Ausilio étudie les offres pour le défenseur Alessandro Bastoni et le milieu de terrain Nicolò Barella, deux piliers de la sélection italienne. Et il est évidemment prêt à discuter de l'avenir de Hakan Calhanoglu, qui arrive à un an de la fin de son contrat, blessures mises à part. À ce propos, le meneur de jeu turc est désormais proche de son retour sur le terrain, tout comme l'attaquant argentin Lautaro Martinez, peut-être dès le prochain déplacement en championnat contre la Fiorentina avant la trêve internationale. 

    Dans la logique du player trading (vendre des joueurs pour en acheter d'autres), les nouveaux venus sont également dans l'incertitude : du Brésilien Luis Henrique au Français Andy Diouf en passant par le Croate Petar Sucic.

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