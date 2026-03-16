Inter : Chivu, un pilier ; trois nouvelles recrues et trois grands noms, outre Thuram, dans l'incertitude

L'Inter compte 8 points d'avance sur le Milan et 9 sur Naples à 9 journées de la fin du championnat, mais l'équipe nerazzurra devra se renforcer lors du mercato estival en vue de la saison prochaine.

Personne ne remet en cause Cristian Chivu : tout le monde au sein du club est très satisfait de l'entraîneur roumain, considéré comme un pilier.

Le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio planifient déjà le renforcement de l'équipe et le travail estival avec Chivu, qui pourrait renouveler son contrat, arrivant à échéance en 2027, avant le début du prochain championnat.