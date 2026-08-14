S’exprimant sur la télévision du club, Frattesi a déclaré :





« La négociation ? Je l’ai bien vécue. Quand on connaît ce genre de journées, on fait des allers-retours, mais cette attente a été vécue avec envie. Ça a été fatigant, mais beau : ça en valait la peine. Quand je suis arrivé, j’ai reconnu les routes que j’empruntais quand j’étais petit, quand je m’entraînais à la Giustiniana. Je reviens avec une responsabilité différente et avec davantage de maturité. Je pense que le moment est venu d’assumer d’importantes responsabilités et je le fais très volontiers ».





« Même à l’Inter, j’avais noué une belle relation avec les supporters, malgré mon faible temps de jeu. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous nous sommes toujours bien entendus. Cet engagement de la part des supporters de la Lazio m’a fait très plaisir. J’avais besoin de me sentir à nouveau au centre d’un projet : cet accueil me motive énormément.Nous avions déjà été assez proches en janvier, puis, pour une série de raisons, nous n’avons pas réussi à conclure. Cette fois, ils m’ont informé il y a quelques jours : il y a seulement eu le temps de décider et de régler les papiers. Je n’ai pas eu de grands doutes ».