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Inter, c’est désormais officiel : Frattesi rejoint la Lazio, la formule, les montants et ses premiers mots

Lazio Rome

Après le contretemps de la matinée, le transfert du milieu de terrain à la Roma se conclut sur une issue heureuse, lui qui fait ses adieux à l’Inter après trois saisons en dents de scie.

Davide Frattesi est un nouveau joueur de la Lazio. C’est désormais aussi officiel. Le club laziale, à travers un communiqué publié sur son site officiel, a annoncé l’arrivée du milieu de terrain en provenance de l’Inter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ci-dessous, le communiqué.


« La S.S. Lazio annonce avoir acquis à titre temporaire, avec option pour un transfert définitif, les droits aux prestations sportives du joueur Davide Frattesi en provenance du F.C. Internazionale. »


  • La formule et les chiffres

    L’opération se conclut par un prêt payant non plus à 1 million d’euros, mais à 5 millions d’euros. L’option d’achat demeure, mais elle est passée des 14 initiaux à 10 au total, plus des bonus. Enfin, les 50 % sur la plus-value d’une future revente sont également maintenus.

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  • S’exprimant sur la télévision du club, Frattesi a déclaré :


    « La négociation ? Je l’ai bien vécue. Quand on connaît ce genre de journées, on fait des allers-retours, mais cette attente a été vécue avec envie. Ça a été fatigant, mais beau : ça en valait la peine. Quand je suis arrivé, j’ai reconnu les routes que j’empruntais quand j’étais petit, quand je m’entraînais à la Giustiniana. Je reviens avec une responsabilité différente et avec davantage de maturité. Je pense que le moment est venu d’assumer d’importantes responsabilités et je le fais très volontiers ».


    « Même à l’Inter, j’avais noué une belle relation avec les supporters, malgré mon faible temps de jeu. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous nous sommes toujours bien entendus. Cet engagement de la part des supporters de la Lazio m’a fait très plaisir. J’avais besoin de me sentir à nouveau au centre d’un projet : cet accueil me motive énormément.Nous avions déjà été assez proches en janvier, puis, pour une série de raisons, nous n’avons pas réussi à conclure. Cette fois, ils m’ont informé il y a quelques jours : il y a seulement eu le temps de décider et de régler les papiers. Je n’ai pas eu de grands doutes ».

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