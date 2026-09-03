Inter, Ausilio à Appiano pour saluer l’équipe. Les cadres surpris : « Je ne m’y attendais pas »

Selon Sportmediaset, le départ d’Ausilio de l’Inter a surpris beaucoup de monde, y compris plusieurs cadres de l’équipe. De Lautaro à Calhanoglu en passant par Dimarco, nombreux sont ceux qui ont eu un mot pour l’ancien directeur sportif. « Je ne m’attendais pas au départ d’Ausilio, c’est une personne à laquelle je suis très attaché. Il a beaucoup fait pour l’Inter, nous avons beaucoup gagné ensemble », a déclaré Dimarco.