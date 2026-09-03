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Ausilio 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Inter, Ausilio à Appiano pour saluer l’équipe. Les cadres surpris : « Je ne m’y attendais pas »

Inter

L’ancien directeur sportif a désormais fait ses adieux à l’équipe et au staff technique lors d’une dernière visite à la Pinetina.

Ce matin, peu après 10 heures, Piero Ausilio, désormais ex-directeur sportif de l'Inter, s'est rendu à la Pinetina pour saluer l'équipe et le staff, ainsi que l'entraîneur Chivu. Comme le rapporte Sportmediaset, Ausilio a quitté Appiano après 11 heures : à la rencontre étaient également présents Marotta et Baccin, qui est depuis hier le nouveau directeur sportif de l'Inter.

  • Selon Sportmediaset, le départ d’Ausilio de l’Inter a surpris beaucoup de monde, y compris plusieurs cadres de l’équipe. De Lautaro à Calhanoglu en passant par Dimarco, nombreux sont ceux qui ont eu un mot pour l’ancien directeur sportif. « Je ne m’attendais pas au départ d’Ausilio, c’est une personne à laquelle je suis très attaché. Il a beaucoup fait pour l’Inter, nous avons beaucoup gagné ensemble », a déclaré Dimarco.

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