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Simone Gervasio

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Inquiétude pour Lucescu : il s'est effondré à l'entraînement, le sélectionneur de la Roumanie est dans un état stable

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M. Lucescu

L'ancien entraîneur de l'Inter et de Brescia s'est senti mal alors qu'il dirigeait une séance d'entraînement de sa sélection nationale.

Grosse frayeur pour Mircea Lucescu, qui a été pris d'un malaise alors qu'il dirigeait une séance d'entraînement de laRoumanie en vue du prochain match de l'équipe nationale. Le sélectionneur a été transporté d'urgence dans un hôpital de Bucarest et son état est désormais stable, comme l'a tenu à préciser la fédération roumaine.

  • L'entraîneur, âgé de 80 ans, a immédiatement été pris en charge par le personnel médical et transporté en ambulance à l'hôpital, où il se trouve toujours, même si son état a été jugé stable. L'entraîneur restera hospitalisé pour des examens complémentaires : l'hypothèse d'un infarctus aurait été écartée, le diagnostic laissant penser qu'il s'agit d'un épisode de syncope d'effort ou de stress. C'est son assistant, Florin Constantinovici, qui lui a prodigué les premiers soins.


    L'ancien entraîneur de Brescia et de l'Inter avait mené la Roumanie en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde, où ses joueurs se sont inclinés 1-0 face à la Turquie. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse désormais assister au prochain match des Roumains contre la Slovaquie, elle aussi battue vendredi, qui devait être son dernier sur le banc.

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