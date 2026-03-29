L'entraîneur, âgé de 80 ans, a immédiatement été pris en charge par le personnel médical et transporté en ambulance à l'hôpital, où il se trouve toujours, même si son état a été jugé stable. L'entraîneur restera hospitalisé pour des examens complémentaires : l'hypothèse d'un infarctus aurait été écartée, le diagnostic laissant penser qu'il s'agit d'un épisode de syncope d'effort ou de stress. C'est son assistant, Florin Constantinovici, qui lui a prodigué les premiers soins.





L'ancien entraîneur de Brescia et de l'Inter avait mené la Roumanie en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde, où ses joueurs se sont inclinés 1-0 face à la Turquie. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse désormais assister au prochain match des Roumains contre la Slovaquie, elle aussi battue vendredi, qui devait être son dernier sur le banc.