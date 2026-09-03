L’atmosphère à Santos est devenue toxique après l’élimination en quart de finale de la Copa do Brasil face au rival Palmeiras. Si le match nul 0-0 a confirmé leur sortie après la défaite 3-0 du match aller, le principal sujet de discussion reste l’état de santé de Neymar, victime d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite à la fin de la première période.

Sur Instagram, Neymar a fait part de sa frustration en livrant une critique virulente du personnel chargé de l’entretien de la pelouse. « Je veux féliciter notre jardinier à Vila Belmiro. Hier, c’était la pire pelouse que le stade ait jamais vue, pleine de trous, parce qu’ils ont dû la décompacter la veille du match. Incroyable ! En plus de jouer contre l’adversaire, nous nous battions contre la pelouse elle-même. Et pour couronner le tout, nous avons dû fournir un effort supplémentaire dans les accélérations et les freinages parce que la surface était tellement irrégulière. Il n’est pas étonnant que trois joueurs se soient blessés en première période. Félicitations, donc... Quel travail de merde. »