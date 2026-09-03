Getty Images Sport
Traduit par
« Incroyable ! » : Neymar s’en prend à la pelouse de Santos après une frayeur liée à une blessure
Neymar fulmine contre les conditions de Vila Belmiro
L’atmosphère à Santos est devenue toxique après l’élimination en quart de finale de la Copa do Brasil face au rival Palmeiras. Si le match nul 0-0 a confirmé leur sortie après la défaite 3-0 du match aller, le principal sujet de discussion reste l’état de santé de Neymar, victime d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite à la fin de la première période.
Sur Instagram, Neymar a fait part de sa frustration en livrant une critique virulente du personnel chargé de l’entretien de la pelouse. « Je veux féliciter notre jardinier à Vila Belmiro. Hier, c’était la pire pelouse que le stade ait jamais vue, pleine de trous, parce qu’ils ont dû la décompacter la veille du match. Incroyable ! En plus de jouer contre l’adversaire, nous nous battions contre la pelouse elle-même. Et pour couronner le tout, nous avons dû fournir un effort supplémentaire dans les accélérations et les freinages parce que la surface était tellement irrégulière. Il n’est pas étonnant que trois joueurs se soient blessés en première période. Félicitations, donc... Quel travail de merde. »
- Getty Images Sport
Une nuit cauchemardesque pour le staff médical de Santos
La blessure de Neymar n’a pas été un incident isolé lors du quart de finale retour très tendu, ce qui donne du poids à ses plaintes concernant la pelouse. Lucas Verissimo a lui aussi été contraint de sortir prématurément après avoir subi une blessure à la cheville, tandis que Barreal est devenu le troisième joueur à céder à des problèmes physiques au cours d’une première période chaotique.
Selon ESPN, Neymar reste très incertain et ne devrait pas jouer contre l’Internacional au Beira-Rio en Brasileiro ce dimanche. En son absence, Arthur devrait faire ses débuts dans un rôle plus avancé, en évoluant presque comme un numéro 10 traditionnel.
Palmeiras se moque de ses rivaux sur la qualité de la pelouse
Jamais à court d’une occasion de piquer ses rivaux, Palmeiras a répondu aux plaintes de Neymar avec une publication sur les réseaux sociaux fortement sarcastique. Le Verdão a mis en avant le contraste entre la pelouse naturelle de la Vila Belmiro et sa propre surface synthétique au Nubank Parque, où le match aller s’est joué.
« Nous voulons féliciter les responsables de la pelouse du Nubank Parque... Peu importe le jour, le terrain est toujours parfait et sans trous, parce qu’il est entretenu quotidiennement. Vous pouvez le croire ! », a publié le club jeudi. Il a poursuivi ses moqueries en reprenant directement les plaintes de Neymar : « En plus d’offrir une bonne pelouse à l’adversaire, nos athlètes se sentent plus en sécurité car, dans leurs courses, la surface est toujours uniforme. Ce n’est pas un hasard si Palmeiras est le club de Serie A avec le moins de blessures lors des cinq dernières années... Félicitations, vous savez ? Beau travail. »
- Getty Images Sport
Les difficultés persistent malgré la présence de Neymar
Santos continue d’éprouver des difficultés cette saison malgré la présence de Neymar dans l’effectif. O Peixe occupe actuellement la 14e place du classement du Brasileirão, avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation à 14 journées de la fin.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles