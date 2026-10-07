L'Argentine a bouclé la fenêtre internationale de la FIFA par une convaincante victoire 3-0 contre le Bénin au stade Monumental. L'équipe de Lionel Scaloni a dominé la possession tout au long de la rencontre, venant à bout d'une défense africaine accrocheuse pour s'offrir un nouveau succès devant un stade comble.

Cette victoire a conclu une soirée chargée en émotion à Buenos Aires, où les supporters locaux ont célébré un nouveau succès.

Ce résultat a permis à l'Argentine de conserver son bilan parfait lors de ses récents matches d'exhibition.



