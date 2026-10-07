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Inarrêtable ! L’Argentine s’offre une 22e victoire consécutive et poursuit sa série irrésistible
L’Argentine s’offre une victoire tranquille à Buenos Aires
L'Argentine a bouclé la fenêtre internationale de la FIFA par une convaincante victoire 3-0 contre le Bénin au stade Monumental. L'équipe de Lionel Scaloni a dominé la possession tout au long de la rencontre, venant à bout d'une défense africaine accrocheuse pour s'offrir un nouveau succès devant un stade comble.
Cette victoire a conclu une soirée chargée en émotion à Buenos Aires, où les supporters locaux ont célébré un nouveau succès.
Ce résultat a permis à l'Argentine de conserver son bilan parfait lors de ses récents matches d'exhibition.
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Un coup d’accélérateur en seconde période fait céder un adversaire coriace
Après une première période sans but, durant laquelle le Bénin a efficacement fermé les espaces, l’Argentine a fini par faire la différence peu après la reprise. Le défenseur expérimenté Nicolas Otamendi a ouvert le score d’une tête bien placée, mettant les champions du monde sur la voie de la victoire.
Le milieu remplaçant Nicolas Paz a doublé la mise quelques minutes plus tard d’une frappe nette à l’intérieur de la surface.
Lionel Messi a apporté la touche finale en fin de match, en glissant le ballon au fond des filets pour sceller le score de 3-0.
La série de victoires en matches amicaux atteint 22 rencontres
Ce résultat a porté à 22 matches consécutifs l'extraordinaire série de victoires de l'Argentine en matches amicaux internationaux. Cette remarquable série a débuté en juin 2022 avec une victoire 5-0 contre l'Estonie et s'est étendue sur plus de quatre ans sous la direction de Scaloni.
Au cours de ces 22 matches, l'Argentine a inscrit 75 buts et n'en a concédé que trois, en gardant sa cage inviolée face à 19 adversaires différents.
Seuls le Costa Rica, le Guatemala et la Mauritanie sont parvenus à marquer contre elle durant cette période.
- ZUMA Press Wire
La série d’invincibilité en matches amicaux se poursuit
Cette victoire prolonge également la série d’invincibilité de l’Argentine dans les matches hors compétition. Les champions du monde n’ont plus connu la défaite en match amical depuis 2019, portant leur série d’invincibilité dans les rencontres d’exhibition à 28 matches consécutifs.
Le groupe de Scaloni continue d’afficher une constance exceptionnelle à chaque trêve internationale.
L’Argentine cherchera à s’appuyer sur cette dynamique lorsque les qualifications compétitives reprendront.
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