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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Inarrêtable ! L’Argentine s’offre une 22e victoire consécutive et poursuit sa série irrésistible

Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux

L’Argentine s’est imposée confortablement 3-0 face au Bénin au stade Monumental pour conclure la trêve internationale. Des buts en seconde période de Nicolas Otamendi, Nicolas Paz et Lionel Messi ont prolongé la remarquable série de victoires des champions du monde en match amical.

  • L’Argentine s’offre une victoire tranquille à Buenos Aires

    L'Argentine a bouclé la fenêtre internationale de la FIFA par une convaincante victoire 3-0 contre le Bénin au stade Monumental. L'équipe de Lionel Scaloni a dominé la possession tout au long de la rencontre, venant à bout d'une défense africaine accrocheuse pour s'offrir un nouveau succès devant un stade comble.

    Cette victoire a conclu une soirée chargée en émotion à Buenos Aires, où les supporters locaux ont célébré un nouveau succès.

    Ce résultat a permis à l'Argentine de conserver son bilan parfait lors de ses récents matches d'exhibition.


  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Un coup d’accélérateur en seconde période fait céder un adversaire coriace

    Après une première période sans but, durant laquelle le Bénin a efficacement fermé les espaces, l’Argentine a fini par faire la différence peu après la reprise. Le défenseur expérimenté Nicolas Otamendi a ouvert le score d’une tête bien placée, mettant les champions du monde sur la voie de la victoire.

    Le milieu remplaçant Nicolas Paz a doublé la mise quelques minutes plus tard d’une frappe nette à l’intérieur de la surface.

    Lionel Messi a apporté la touche finale en fin de match, en glissant le ballon au fond des filets pour sceller le score de 3-0.

  • La série de victoires en matches amicaux atteint 22 rencontres

    Ce résultat a porté à 22 matches consécutifs l'extraordinaire série de victoires de l'Argentine en matches amicaux internationaux. Cette remarquable série a débuté en juin 2022 avec une victoire 5-0 contre l'Estonie et s'est étendue sur plus de quatre ans sous la direction de Scaloni.

    Au cours de ces 22 matches, l'Argentine a inscrit 75 buts et n'en a concédé que trois, en gardant sa cage inviolée face à 19 adversaires différents.

    Seuls le Costa Rica, le Guatemala et la Mauritanie sont parvenus à marquer contre elle durant cette période.

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  • imago-sport-1084222971.jpgZUMA Press Wire

    La série d’invincibilité en matches amicaux se poursuit

    Cette victoire prolonge également la série d’invincibilité de l’Argentine dans les matches hors compétition. Les champions du monde n’ont plus connu la défaite en match amical depuis 2019, portant leur série d’invincibilité dans les rencontres d’exhibition à 28 matches consécutifs.

    Le groupe de Scaloni continue d’afficher une constance exceptionnelle à chaque trêve internationale.

    L’Argentine cherchera à s’appuyer sur cette dynamique lorsque les qualifications compétitives reprendront.