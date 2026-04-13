« Ils ne s'en remettront jamais » : le transfert le plus controversé de l'histoire du football écossais

À l’époque, le Celtic est non seulement devancé sur le plan sportif par son rival local, mais aussi sur le plan financier. La situation est si critique que le club peine à réunir la somme réclamée pour le transfert de Johnston. Lorsque Graeme Souness, l’entraîneur des Rangers, a vent de ces difficultés, il envisage une opération alors impensable. Peu lui importe la règle non écrite du club : sa femme est catholique, ses enfants ont été baptisés dans cette foi. « J’étais peut-être naïf, mais la religion n’a jamais été un sujet pour moi », explique-t-il.

En mettant en avant de meilleures perspectives sportives et un salaire plus élevé, il persuade Johnston de changer d’avis ; les deux hommes se connaissent pour avoir évolué ensemble en équipe nationale écossaise. Après un scepticisme initial, les dirigeants des Rangers approuvent finalement le plan. « Il y a eu de la résistance au sein du club et certains dirigeants craignaient que les supporters ne nous quittent en masse », raconte Souness dans sa biographie. « Mais j’ai fait valoir qu’il saurait gagner la faveur de la majorité des supporters, qui avaient le bon état d’esprit, grâce à ses buts. »

Souness avait donc convaincu Johnston de « trahir » son club de cœur et persuadé les dirigeants des Rangers de briser une règle non écrite en vigueur depuis des décennies. Il restait toutefois un obstacle : le Celtic et son contrat avec le FC Nantes. La FIFA trancha : Johnston appartiendrait bien au Celtic… sous réserve que le solde soit réglé.

L’entraîneur du Celtic, Billy McNeill, réclame le paiement intégral, puis décide de ne plus jamais aligner Johnston en signe de sanction. Le club s’y est toutefois opposé, a récupéré les 400 000 livres déjà versées et a ainsi permis le transfert de Johnston aux Rangers. Le joueur a pu se réjouir d’un salaire plus élevé, tandis que Nantes a bénéficié d’une indemnité de transfert plus importante, s’élevant désormais à 1,5 million de livres.