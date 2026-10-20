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« Il va nous manquer ! » : Nostalgique, Martin Demichelis évoque ses liens étroits avec Lionel Messi après son départ de la sélection
L’entraîneur de la Saxe rend hommage
Demichelis a reconnu avoir été submergé par la nostalgie en repensant à son étroite amitié avec le légendaire numéro 10 après le retrait de ce dernier du football international. L’attaquant emblématique a officiellement fait ses adieux à l’Argentine lors d’un match amical contre le Bénin à l’Estadio Monumental le 6 octobre. Il a achevé sa carrière internationale avec 126 buts et 70 passes décisives en 208 sélections.
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Un message spécial a suivi la Coupe du monde
Avant sa conférence de presse précédant le match de Ligue des champions, Demichelis est revenu sur le message qu’il a envoyé après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde.
Évoquant leur relation étroite et les qualités de leader de son ancien capitaine, Demichelis a déclaré : « À l’époque, j’étais un coéquipier très proche de lui en sélection nationale. Quand Leo s’est marié, j’étais parmi les invités. Je n’ai jamais aimé déranger Leo avec des messages, parce que j’imagine qu’il doit en recevoir des millions chaque jour.
« Après la demi-finale, je lui ai écrit parce que j’ai ressenti le besoin de le féliciter après le match contre l’Angleterre, où il a une nouvelle fois montré, d’une manière très particulière, comment faire ressortir cet instinct au sein de l’équipe et en tant que capitaine.
« Sa conviction, son regard, son envie et surtout son âge… Waouh ! J’ai ressenti le besoin de le féliciter, de lui demander, une dernière fois, d’en profiter, quoi qu’il arrive ensuite. »
Les obligations d’entraîneur ont imposé un visionnage à distance
Ses obligations d’entraîneur en Allemagne ont empêché Demichelis de se rendre à Buenos Aires pour le match d’adieu, qu’il a dû suivre à distance.
Saluant l’héritage durable du meneur de jeu, Demichelis a ajouté : « Quand il a annoncé sa retraite et que le jour est arrivé, comme tous les Argentins, j’ai été submergé par la nostalgie. Alors, j’ai commencé à regarder des vidéos, des moments qui refaisaient surface sur les réseaux sociaux... Je ne pouvais pas être là à cause de mon travail. D’une certaine manière, j’en suis reconnaissant, parce que cela signifie que j’ai un emploi dans une grande institution. Mais en tant qu’Argentin, en tant qu’ancien coéquipier, la nostalgie m’a submergé.
« Il va nous manquer. Il a laissé un immense héritage dans le monde du sport, mais aussi dans l’histoire de notre football. Et je suis reconnaissant d’avoir été son contemporain. »
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Les visiteurs allemands à l’épreuve du Bernabéu
Après avoir rendu hommage à son compatriote, Demichelis doit désormais se concentrer pleinement sur sa conférence de presse d’avant-match, avant un redoutable rendez-vous européen. Il conduira son équipe de Leipzig au Santiago Bernabéu pour affronter le géant espagnol, le Real Madrid, en Ligue des champions cette semaine. De son côté, l’Argentine doit continuer à s’adapter à une nouvelle ère sans celui qui a longtemps été son joueur emblématique.
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