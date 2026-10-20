Avant sa conférence de presse précédant le match de Ligue des champions, Demichelis est revenu sur le message qu’il a envoyé après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde.

Évoquant leur relation étroite et les qualités de leader de son ancien capitaine, Demichelis a déclaré : « À l’époque, j’étais un coéquipier très proche de lui en sélection nationale. Quand Leo s’est marié, j’étais parmi les invités. Je n’ai jamais aimé déranger Leo avec des messages, parce que j’imagine qu’il doit en recevoir des millions chaque jour.

« Après la demi-finale, je lui ai écrit parce que j’ai ressenti le besoin de le féliciter après le match contre l’Angleterre, où il a une nouvelle fois montré, d’une manière très particulière, comment faire ressortir cet instinct au sein de l’équipe et en tant que capitaine.

« Sa conviction, son regard, son envie et surtout son âge… Waouh ! J’ai ressenti le besoin de le féliciter, de lui demander, une dernière fois, d’en profiter, quoi qu’il arrive ensuite. »