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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

« Il ne apporte plus rien et nous n’arriverons à rien »… La presse portugaise fustige Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.

Don essuie les critiques après avoir une nouvelle fois déçu dans les grands rendez-vous.

Cristiano Ronaldo a essuyé de vives critiques de la part des médias portugais à la suite du match nul 1-1 de son équipe nationale face à la République démocratique du Congo, lors du premier match du Portugal dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Entré dans l’histoire en devenant, à 41 ans, le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du monde, le capitaine portugais n’a pourtant pas convaincu sur le terrain.

Il a joué l’intégralité de la rencontre sans trouver le chemin des filets, prolongeant à dix son série de matchs sans marquer dans les grandes compétitions.

Le « Don » a également manqué deux occasions nettes en seconde période et n’a laissé aucune empreinte offensive marquante, ce qui renforce le sentiment qu’il n’est plus en mesure d’influer sur le cours du jeu comme il en avait l’habitude.

  • Selon la presse portugaise, le Portugal ne parviendra pas à remporter le match.

    Le quotidien sportif « A Bola » a placé une photo de Ronaldo en une, accompagnée du titre tranchant : « Ce n’est pas comme ça que ça marche ». Le journal pointe du doigt le capitaine de la sélection, qui a manqué deux occasions nettes de marquer, malgré avoir joué l’intégralité de la rencontre.

    De son côté, Record opte pour un avertissement similaire : « Ainsi, le Portugal n’ira nulle part », illustré d’une photo où Ronaldo pose aux côtés de João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes, symbole d’une déception collective qui a marqué l’entrée des champions en titre dans la compétition.

    Selon l’article, le capitaine, à l’image de ses coéquipiers, a manqué d’inspiration et n’a pas brillé lors de cette rencontre.

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  • « Hors du coup » et « niveau décevant »

    De son côté, le quotidien sportif « O Jogo » a qualifié la prestation du Portugal de « déception » pour ce début de parcours, soulignant que Ronaldo et ses coéquipiers avaient livré une performance terne face à la sélection de la République démocratique du Congo.

    Selon le quotidien, l’avant-centre d’Al-Nassr s’est retiré immédiatement dans les vestiaires après le coup de sifflet final, avant de revenir plus tard pour affirmer, micro en main, qu’il ne sentait pas avoir gâché la moindre occasion durant la rencontre.

    De son côté, le quotidien « Correio da Manhã » a ironisé sur les difficultés actuelles de la sélection en titrant : « Houston… nous avons un problème », mettant en exergue la position centrale de Ronaldo au sein de la Seleção.

  • Des critiques cinglantes

    Selon le journal « Diario de Noticias », Cristiano Ronaldo a passé de longues phases d’isolement au cœur de la défense congolaise, ses coéquipiers ne parvenant pas à le ravitailler en ballons dans la surface, ce qui a réduit son impact offensif.

    En revanche, le Jornal de Notícias se montre plus sévère, affirmant que João Cancelo, João Neves et Pedro Neto sont les seuls à avoir émergé d’un niveau global « très médiocre », et estimant que Ronaldo fait partie des joueurs ayant livré une prestation décevante.

  • « Il ne apporte plus rien de plus »

    Les critiques ne se sont pas limitées à la presse écrite : la chaîne « SIC Notícias » est allée plus loin, estimant que Ronaldo « n’apportait plus de valeur ajoutée » à la sélection portugaise.

    De nombreux supporters ont également fait part de leur mécontentement après la prestation du capitaine portugais sur les réseaux sociaux, où circulaient vidéos et montages ironiques, notamment une image le montrant avec sa mère lui tenant le bras et lui disant : « Allez, rentre à la maison, mon fils. »

  • La pression s’intensifie sur Roberto Martínez.

    Ronaldo n’était pas le seul à être critiqué : l’entraîneur espagnol Roberto Martínez a également essuyé des reproches similaires en raison de la performance de l’équipe nationale et du résultat du match.

    Malgré sa défense après la rencontre, la polémique grandit autour de la composition qu’il alignera face à l’Ouzbékistan, et l’on s’interroge : Ronaldo conservera-t-il son statut de titulaire ou l’entraîneur effectuera-t-il d’autres choix offensifs ?

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