« Il ne apporte plus rien et nous n’arriverons à rien »… La presse portugaise fustige Ronaldo

Cristiano Ronaldo a essuyé de vives critiques de la part des médias portugais à la suite du match nul 1-1 de son équipe nationale face à la République démocratique du Congo, lors du premier match du Portugal dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Entré dans l’histoire en devenant, à 41 ans, le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du monde, le capitaine portugais n’a pourtant pas convaincu sur le terrain.

Il a joué l’intégralité de la rencontre sans trouver le chemin des filets, prolongeant à dix son série de matchs sans marquer dans les grandes compétitions.

Le « Don » a également manqué deux occasions nettes en seconde période et n’a laissé aucune empreinte offensive marquante, ce qui renforce le sentiment qu’il n’est plus en mesure d’influer sur le cours du jeu comme il en avait l’habitude.