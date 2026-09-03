« Il m’attendait ! » : pourquoi Bradley Barcola doit attendre 2027 pour former un duo français avec Hugo Ekitike

Bradley Barcola a officiellement bouclé son transfert à Liverpool en provenance du Paris Saint-Germain, où il portera le numéro 29 à Anfield. L’international français arrive sur la Mersey pour renforcer le secteur offensif de Liverpool et retrouver des visages familiers, en club comme en sélection.

Ce transfert permet à Barcola de retrouver une nouvelle fois son compatriote offensif Hugo Ekitike, qu’il connaît à la fois de la sélection nationale et de leur passage commun à Paris.

En rejoignant Ekitike sous le maillot rouge, Barcola devient la dernière recrue d’une fière lignée d’attaquants français, suivant les traces historiques de Nicolas Anelka et Djibril Cisse à Liverpool.