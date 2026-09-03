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« Il m’attendait ! » : pourquoi Bradley Barcola doit attendre 2027 pour former un duo français avec Hugo Ekitike
- APL
Barcola boucle son transfert à Anfield
Bradley Barcola a officiellement bouclé son transfert à Liverpool en provenance du Paris Saint-Germain, où il portera le numéro 29 à Anfield. L’international français arrive sur la Mersey pour renforcer le secteur offensif de Liverpool et retrouver des visages familiers, en club comme en sélection.
Ce transfert permet à Barcola de retrouver une nouvelle fois son compatriote offensif Hugo Ekitike, qu’il connaît à la fois de la sélection nationale et de leur passage commun à Paris.
En rejoignant Ekitike sous le maillot rouge, Barcola devient la dernière recrue d’une fière lignée d’attaquants français, suivant les traces historiques de Nicolas Anelka et Djibril Cisse à Liverpool.
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Les textes secrets d’Ekitike
« Il m'attendait » - Lors de son premier entretien officiel en tant que joueur de Liverpool, Barcola a révélé qu'Ekitike avait joué un rôle persistant pour garder ce possible transfert dans son esprit tout au long du mercato estival. Les deux attaquants sont restés en contact régulier à mesure que les négociations avançaient entre les deux clubs.
Barcola a admis qu'Ekitike vérifiait constamment l'état d'avancement de l'accord, désireux de retrouver son coéquipier sur la pelouse d'Anfield.
« J'ai pu parler à Hugo, que j'ai rencontré en équipe de France et dans mon ancien club », a déclaré Barcola à Liverpoolfc.com. « Il attendait que je signe le contrat, il m'envoyait souvent des messages pour me demander si je venais ou non. J'ai hâte qu'on se retrouve et de pouvoir jouer avec lui. Je lui ai déjà dit que c'était fait. »
- Getty Images Sport
Poursuivre l’héritage des Bleus
Barcola et Ekitike ajoutent un nouveau chapitre à la riche tradition des buteurs français ayant porté le célèbre maillot rouge. Cet héritage a commencé en janvier 2002, lorsque Nicolas Anelka a rejoint l’équipe de Gerard Houllier en prêt, inscrivant des buts importants contre Everton, Fulham et Ipswich Town pour aider Liverpool à terminer deuxième de Premier League.
Djibril Cisse a ensuite inscrit son nom dans la légende du club après son arrivée en provenance d’Auxerre en 2004. Cisse a marqué 24 buts en 79 matches, jouant un rôle essentiel dans le sacre de Liverpool en Ligue des champions de l’UEFA en 2005 et dans sa victoire en FA Cup en 2006.
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Le partenariat sur le terrain est mis en pause
Alors que le transfert est finalisé et que Barcola a intégré l’entraînement complet avec l’équipe première, il faudra encore attendre avant de voir le nouveau duo offensif évoluer ensemble sur le terrain. Ekitike est actuellement sur la touche en raison d’une rupture du tendon d’Achille contractée contre le Paris Saint-Germain en avril 2026.
Après son opération, Ekitike fait face à une rééducation estimée entre huit et dix mois. L’attaquant ne devrait retrouver la compétition qu’à la fin du mois de décembre 2026 ou au début de l’année 2027, avant la seconde moitié de la saison 2026-2027.
Les supporters devront donc faire preuve de patience avant de voir Barcola et Ekitike combiner sur le terrain pour égaler les moments iconiques signés Anelka et Cisse lors de leurs passages mémorables sur les bords de la Mersey.
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