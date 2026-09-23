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« Il fait la tête ! » - Cole Palmer accusé d’avoir simulé une blessure pour snober l’Angleterre et Thomas Tuchel
Palmer se retire de la sélection anglaise
Palmer s'est retiré du dernier rassemblement de l'Angleterre avant ses prochains matches de Ligue des nations. La star de Chelsea avait d'abord été rappelée par Tuchel après avoir, de manière controversée, raté une place dans l'équipe pour la Coupe du monde de cette année. Cependant, Palmer a été l'un des cinq joueurs à quitter le rassemblement à seulement cinq jours du match de l'Angleterre contre l'Espagne.
Il a rejoint Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice et Tino Livramento sur une longue liste de forfaits. La raison officielle donnée pour l'absence de Palmer est un léger problème musculaire. Malgré cette mise à jour médicale classique, son retrait a déclenché une controverse inattendue et d'intenses spéculations concernant ses véritables motivations.
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Collins accuse d’avoir simulé une blessure
L’ancien défenseur du pays de Galles et de West Ham United, Collins, a publiquement remis en question la légitimité du problème physique de Palmer. S’exprimant dans le podcast No Tippy Tappy Football, Collins a avancé l’idée que la star de Chelsea garde de la rancœur envers Tuchel.
« Je dirais qu’il fait la tête, a déclaré Collins en évoquant ce forfait. Il fait la tête parce qu’il n’est pas allé à la Coupe du monde et il s’est retiré. Écoutez, c’est mon opinion. »
La condition physique de la star de Chelsea est étroitement scrutée
Palmer a vécu une campagne frustrante la saison dernière, luttant contre une blessure persistante à l’aine qui l’a limité à seulement 24 titularisations en Premier League. Cependant, il a réalisé un début de nouvelle saison brillant, participant aux sept matches de Chelsea tout en inscrivant quatre buts et en délivrant deux passes décisives.
S’appuyant sur sa propre expérience en tant que professionnel, Collins est resté très sceptique quant à ce soudain contretemps sur le plan physique, déclarant : « Je ne connais pas le gamin mais honnêtement, du point de vue d’un ancien joueur, d’un joueur, pour moi, il fait la tête.
« On dirait pour moi, en tant qu’ancien joueur, qu’il est allé voir le préparateur physique et qu’il a dit : “Vraiment ? Ça ne me dit rien... dis quelque chose, gestion de la charge.” Écoutez, ce n’est peut-être pas ça mais j’ai joué à ce jeu. »
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L’Angleterre se prépare aux tests de la Ligue des nations
Avec Palmer officiellement forfait, James Garner, d'Everton, et Morgan Gibbs-White, de Nottingham Forest, ont été appelés en renfort dans le rassemblement de l'Angleterre. Tuchel doit désormais repenser ses options offensives sans le joueur de Chelsea en forme.
L'Angleterre lancera sa campagne de Ligue des nations contre l'Espagne à Wembley. Elle se rendra ensuite à Prague pour affronter la République tchèque mardi prochain. L'équipe de Tuchel poursuivra ensuite son calendrier exigeant contre la Croatie à Rijeka le 3 octobre. La trêve internationale s'achèvera enfin par un match retour contre la République tchèque à Wembley le 6 octobre.
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