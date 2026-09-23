Palmer s'est retiré du dernier rassemblement de l'Angleterre avant ses prochains matches de Ligue des nations. La star de Chelsea avait d'abord été rappelée par Tuchel après avoir, de manière controversée, raté une place dans l'équipe pour la Coupe du monde de cette année. Cependant, Palmer a été l'un des cinq joueurs à quitter le rassemblement à seulement cinq jours du match de l'Angleterre contre l'Espagne.

Il a rejoint Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice et Tino Livramento sur une longue liste de forfaits. La raison officielle donnée pour l'absence de Palmer est un léger problème musculaire. Malgré cette mise à jour médicale classique, son retrait a déclenché une controverse inattendue et d'intenses spéculations concernant ses véritables motivations.