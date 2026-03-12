Joshua Zirkzee semble avoir un avenir incertain à Manchester United. Selon le journal britannique The Sun, l'attaquant envisagerait de quitter les Red Devils l'été prochain. Le joueur de 24 ans n'est pas satisfait de son rôle dans l'équipe et envisagerait de plus en plus un transfert en raison de son faible temps de jeu.
Traduit par
Il est visiblement très mécontent ! Une ancienne star du FC Bayern s'apprête à relancer sa carrière
Zirkzee n'avait rejoint Manchester qu'à l'été 2024, en provenance du club italien de première division Bologne. À l'époque, United avait déboursé plus de 40 millions d'euros pour l'ancien jeune joueur du FC Bayern Munich, dont le transfert avait rapporté 20 millions d'euros au club allemand, grâce à une clause de revente exorbitante. Les attentes envers l'attaquant étaient donc élevées, mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi à s'imposer durablement à Old Trafford.
Au cours de la saison actuelle de Premier League, le Néerlandais a rarement été titularisé. Il n'a été dans le onze de départ que quatre fois et a marqué deux buts en 18 matches de championnat. La plupart du temps, il a dû se contenter d'un rôle de joker ou est resté sur le banc des remplaçants. Sous l'actuel staff technique, l'attaquant n'a pratiquement plus de temps de jeu.
La Juventus et la Roma semblent intéressées par Zirkzee
Selon The Sun, Zirkzee aurait déjà envisagé un transfert lors du mercato hivernal afin d'accumuler plus de temps de jeu. Cependant, son départ n'a pas eu lieu, la direction du club ayant mis fin aux discussions. Plusieurs clubs de Serie A, dont la Juventus et l'AS Roma, se seraient préalablement renseignés sur sa situation.
La situation pourrait changer radicalement cet été. Manchester United prévoit apparemment d'autres changements dans son effectif afin de le rendre compétitif en Ligue des champions. La vente de Zirkzee pourrait générer des revenus supplémentaires et donner au club une marge de manœuvre financière. Selon certaines informations,United prévoit un double transfert spectaculaire pour recruter Elliot Anderson et Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. Coût : environ 200 millions d'euros.
Pour le joueur international néerlandais, une chose est primordiale : jouer régulièrement. Si sa situation à Manchester ne s'améliore pas, un transfert cet été pourrait devenir une option réaliste. Un retour en Italie reste un scénario possible.
Les statistiques de Joshua Zirkzee à Manchester United :
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 69 9 4 5