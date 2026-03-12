Il est visiblement très mécontent ! Une ancienne star du FC Bayern s'apprête à relancer sa carrière

Zirkzee n'avait rejoint Manchester qu'à l'été 2024, en provenance du club italien de première division Bologne. À l'époque, United avait déboursé plus de 40 millions d'euros pour l'ancien jeune joueur du FC Bayern Munich, dont le transfert avait rapporté 20 millions d'euros au club allemand, grâce à une clause de revente exorbitante. Les attentes envers l'attaquant étaient donc élevées, mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi à s'imposer durablement à Old Trafford.

Au cours de la saison actuelle de Premier League, le Néerlandais a rarement été titularisé. Il n'a été dans le onze de départ que quatre fois et a marqué deux buts en 18 matches de championnat. La plupart du temps, il a dû se contenter d'un rôle de joker ou est resté sur le banc des remplaçants. Sous l'actuel staff technique, l'attaquant n'a pratiquement plus de temps de jeu.