Dave Shopland
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« Il doit être à 100 % ! » : Xabi Alonso réplique après que Thomas Tuchel a ciblé Cole Palmer
Alonso répond aux critiques de Tuchel
L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a répondu aux commentaires du sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, qui a affirmé que Cole Palmer manquait trop de rassemblements en équipe nationale. Palmer n'a pas rejoint la sélection anglaise lors de la récente trêve internationale de trois semaines, choisissant plutôt de rester à Cobham pour récupérer.
Alonso a écarté les suggestions selon lesquelles le joueur de 24 ans manquerait d'engagement envers la sélection nationale.
L'entraîneur de Chelsea a expliqué que la gestion de la charge physique restait la priorité en vue des performances à long terme.
- Getty Images Sport
Un engagement prouvé lorsqu’il est pleinement en forme
Interrogé sur le caractère injuste ou non des critiques concernant l'engagement de Palmer en sélection, Alonso a pris clairement sa défense. « Il est engagé, mais il doit être totalement apte pour jouer et, lorsqu'il sera totalement apte, il profitera de ses minutes », a affirmé Alonso.
« Nous avons besoin de lui à ce moment-là, le club et l'équipe nationale. »
« Il s'est entraîné la semaine dernière. Il s'est senti mieux. Nous ne voulions pas précipiter les choses parce que nous avions suffisamment de temps. »
Éviter les risques après des sorties difficiles
Alonso a souligné que forcer des joueurs à évoluer malgré une gêne nuit à la fois à l'individu et à l'équipe, citant les difficultés de Palmer contre Brentford avant la trêve. « Le plus important pour Cole est d'être totalement remis, qu'il prenne du plaisir dans son jeu, qu'il se sente bien », a noté l'entraîneur.
« Chaque fois que ce n'est pas le cas, comme lors du match contre Brentford, nous avons pu le voir. »
Cette fenêtre de trois semaines a donné au staff médical suffisamment de temps pour gérer sa rééducation.
- Getty Images Sport
Le meneur de jeu vedette est prêt pour Bournemouth
Sa convalescence désormais terminée, Palmer devrait jouer un rôle de premier plan lorsque Chelsea recevra Bournemouth à Stamford Bridge. Alonso s’est réjoui de pouvoir compter sur son principal créateur pour une série intense de cinq matches de Premier League avant la prochaine trêve.
Palmer cherchera à livrer une performance décisive samedi après-midi.
Chelsea espère que son retour inspirera un retour au succès.
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