« Il doit être à 100 % ! » : Xabi Alonso réplique après que Thomas Tuchel a ciblé Cole Palmer

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a répondu aux commentaires du sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, qui a affirmé que Cole Palmer manquait trop de rassemblements en équipe nationale. Palmer n'a pas rejoint la sélection anglaise lors de la récente trêve internationale de trois semaines, choisissant plutôt de rester à Cobham pour récupérer.

Alonso a écarté les suggestions selon lesquelles le joueur de 24 ans manquerait d'engagement envers la sélection nationale.

L'entraîneur de Chelsea a expliqué que la gestion de la charge physique restait la priorité en vue des performances à long terme.