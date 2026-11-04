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Il semble que les jours de l'Allemand Matthias Jaissle à la tête de Newcastle United soient comptés, après le recul des résultats de l'équipe et la montée de la pression des supporters à son encontre.

Newcastle a subi deux défaites consécutives face à Everton, ce qui accentue les doutes sur la capacité de Jaissle à redresser la barre, après que les supporters ont lancé des sifflets de désapprobation contre lui et ses joueurs ces dernières semaines, en raison de la faible efficacité offensive et de la fragilité défensive.

Jaissle a pris ses fonctions en remplacement d'Eddie Howe, dans une mission qui n'était pas facile, d'autant plus que le club s'oriente vers un changement de politique sur le marché des transferts, après que ses recrues estivales se sont limitées à des joueurs n'excédant pas 24 ans, dans le cadre d'un plan visant à bâtir une équipe jeune sur le long terme.

Mais cette orientation n'a pas empêché la montée des revendications en faveur d'un changement technique, une partie des supporters de Newcastle estimant que l'équipe a besoin d'un entraîneur plus expérimenté et plus à même d'imposer ses idées tactiques.

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