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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Il a refusé de succéder à Jaïssle à Al Ahly : le « sosie de Guardiola », une solution proposée pour la crise de Newcastle

Fulham vs Newcastle
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L'entraîneur allemand sous pression

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07 nov. 2026

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Il semble que les jours de l'Allemand Matthias Jaissle à la tête de Newcastle United soient comptés, après le recul des résultats de l'équipe et la montée de la pression des supporters à son encontre.

Newcastle a subi deux défaites consécutives face à Everton, ce qui accentue les doutes sur la capacité de Jaissle à redresser la barre, après que les supporters ont lancé des sifflets de désapprobation contre lui et ses joueurs ces dernières semaines, en raison de la faible efficacité offensive et de la fragilité défensive.

Jaissle a pris ses fonctions en remplacement d'Eddie Howe, dans une mission qui n'était pas facile, d'autant plus que le club s'oriente vers un changement de politique sur le marché des transferts, après que ses recrues estivales se sont limitées à des joueurs n'excédant pas 24 ans, dans le cadre d'un plan visant à bâtir une équipe jeune sur le long terme.

Mais cette orientation n'a pas empêché la montée des revendications en faveur d'un changement technique, une partie des supporters de Newcastle estimant que l'équipe a besoin d'un entraîneur plus expérimenté et plus à même d'imposer ses idées tactiques.

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  • Un refus de Liverpool : Slot peut-il relancer le projet de Newcastle ?

    Dans un rapport du journaliste Angus Sinclair publié sur le site Football FanCast, le nom du Néerlandais Arne Slot, ancien entraîneur de Liverpool, a été évoqué pour prendre les rênes de Newcastle à la place de Jaissle.

    Il a souligné que l'entraîneur néerlandais figurait parmi les noms ciblés par le Fonds public d'investissement saoudien pour diriger Al-Ahli, en remplacement de Jaissle, l'été dernier, mais qu'il avait refusé l'offre, préférant attendre une occasion de revenir travailler en Europe.

    Malgré la fin peu idéale de son expérience avec Liverpool, Slot a laissé une forte impression lors de sa première saison en Premier League 2024-2025, lorsqu'il a mené l'équipe à proposer un football offensif solide, récoltant de larges éloges grâce à ses idées tactiques et à son souci du détail.

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  • Un sosie de Guardiola ? Précision tactique et attachement aux principes

    Le rapport a rapporté les propos de Michael Funk, ancien défenseur de Manchester City, qui a comparé Slot à l'Espagnol Pep Guardiola, en raison de sa rigueur tactique et de son attachement à ses principes d'entraîneur.

    L'auteur du rapport estime que Slot surpasse Yaisle sur le plan technique, et qu'il est capable de reconstruire Newcastle et de dépasser ce qu'a accompli l'ancien entraîneur Eddie Howe, s'il parvient à retrouver le niveau qu'il affichait lors de sa première saison avec Liverpool.

    Howe avait laissé une empreinte marquante dans l'histoire de Newcastle, après avoir mené l'équipe à deux reprises en Ligue des champions et avoir remporté avec elle la Coupe de la Ligue anglaise en 2025, mettant ainsi fin à une attente de 70 ans sans grand titre national pour le club.

    À lire aussi : United a-t-il enfin trouvé son homme des situations difficiles ? Schmeichel dévoile le secret de la remontada historique

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