« Oui, zéro », a répondu sans détour le joueur de 36 ans. Il a ensuite ajouté avec une pointe d'humour : « Bon, s'il (le sélectionneur national Julian Nagelsmann ; note de la rédaction) m'appelle, c'est qu'il a perdu la tête. Là, il a vraiment un problème. Il ne peut tout simplement pas m'appeler. Combien faudrait-il que des joueurs soient indisponibles ? Une quinzaine d'attaquants ? »

Müller avait mis un terme à sa carrière en équipe nationale allemande après l'élimination en quarts de finale de l'Euro 2024 à domicile contre l'Espagne. Au total, il a disputé 131 matches avec l'équipe nationale allemande (troisième au classement des joueurs les plus capés), marquant 45 buts et délivrant 41 passes décisives. Son plus grand succès a été le titre remporté lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Au niveau des clubs, Müller a joué pendant 25 ans pour le FC Bayern Munich, entre 2000 et 2025, avant que son contrat avec le club le plus titré d'Allemagne ne soit pas prolongé l'été dernier et qu'il ne rejoigne les Vancouver Whitecaps en MLS. Lors de sa première saison là-bas, il a manqué de peu le titre de champion.