En marge d'une conférence de presse organisée par la chaîne Magenta TV, pour laquelle l'attaquant des Vancouver Whitecaps commentera le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique en tant qu'expert, Müller a été interrogé sur la probabilité d'un éventuel retour en équipe nationale allemande.
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« Il a perdu la tête » : Thomas Müller plaisante au sujet d'un éventuel appel du sélectionneur national Julian Nagelsmann
« Oui, zéro », a répondu sans détour le joueur de 36 ans. Il a ensuite ajouté avec une pointe d'humour : « Bon, s'il (le sélectionneur national Julian Nagelsmann ; note de la rédaction) m'appelle, c'est qu'il a perdu la tête. Là, il a vraiment un problème. Il ne peut tout simplement pas m'appeler. Combien faudrait-il que des joueurs soient indisponibles ? Une quinzaine d'attaquants ? »
Müller avait mis un terme à sa carrière en équipe nationale allemande après l'élimination en quarts de finale de l'Euro 2024 à domicile contre l'Espagne. Au total, il a disputé 131 matches avec l'équipe nationale allemande (troisième au classement des joueurs les plus capés), marquant 45 buts et délivrant 41 passes décisives. Son plus grand succès a été le titre remporté lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.
Au niveau des clubs, Müller a joué pendant 25 ans pour le FC Bayern Munich, entre 2000 et 2025, avant que son contrat avec le club le plus titré d'Allemagne ne soit pas prolongé l'été dernier et qu'il ne rejoigne les Vancouver Whitecaps en MLS. Lors de sa première saison là-bas, il a manqué de peu le titre de champion.
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Thomas Müller à propos de son retour au FC Bayern : « Si la porte est entrouverte... »
Si un retour en équipe nationale n'est plus à l'ordre du jour pour Müller, un retour futur à la Säbener Straße pour y occuper un poste de dirigeant semble quant à lui envisageable.
Interrogé à ce sujet, il a répondu : « Je n'exclue rien. Je laisse simplement les choses venir. Si une porte était entrouverte dans ma vie et que je voulais y entrer, j'ai toujours réussi à le faire. Si je le veux et que j'ai les capacités de pousser une porte, elle n'a pas besoin d'être très ouverte pour que je puisse peut-être quand même passer. »
Lors de la Coupe du monde 2026, que Müller commentera en tant qu’expert pour Magenta TV aux côtés de Jürgen Klopp et Mats Hummels, l’équipe allemande affrontera Curaçao, l’Équateur et la Côte d’Ivoire lors de la phase de groupes.
Le calendrier des matchs de l'équipe nationale allemande :
27 mars, 20 h 45
Suisse - Allemagne
30 mars, 20 h 45
Allemagne - Ghana
31 mai, 20 h 45
Allemagne - Finlande
6 juin, 20 h 30
États-Unis - Allemagne