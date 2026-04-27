Corner tiré de la droite, mêlée devant le but, et Joao Palhinha, lancé à pleine vitesse, expédie le ballon au fond des filets d’un tacle glissé à bout portant. C’est ainsi que Tottenham Hotspur a battu Wolverhampton Wanderers (1-0), samedi, peu avant le coup de sifflet final. Au terme de leur 16e tentative, les Spurs ont enfin savouré leur première victoire en championnat cette saison, adressant ainsi un signal encourageant dans la course au maintien.
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Il a mis fin à cette série noire ! Nouvelles spéculations autour d’un prêt controversé du FC Bayern
« Cette victoire représente bien plus que trois points pour moi, pour les supporters et pour tout le club », a déclaré Palhinha après le match. Malgré ce succès, Tottenham reste en zone de relégation. West Ham United, son rival, ayant battu Everton, les Spurs demeurent sous la ligne de coupure. À quatre journées de la fin, l’écart avec les Hammers est de deux points et le calendrier restant des deux clubs est similaire.
L’avenir de Palhinha reste pour l’instant incertain et devrait dépendre du niveau de compétition où jouera Tottenham la saison prochaine.
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Joao Palhinha quitte le FC Bayern après une seule saison.
Le milieu de terrain portugais, alors âgé de 30 ans, quitte Fulham pour rejoindre le Bayern Munich en 2024, à la demande de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, pour un montant de 51 millions d’euros. Problème : à son arrivée, Tuchel avait déjà quitté le club. Sous les ordres de Vincent Kompany, Palhinha s’est retrouvé cantonné à un rôle secondaire et a donc regagné Londres sous forme de prêt un an plus tard. Les Spurs ont versé cinq millions d’euros pour ce prêt et obtenu une option d’achat de 25 millions.
Le début de saison fut prometteur : jusqu’en novembre, le Portugais était titulaire et compilait les points, tandis que les Spurs luttaient en haut de la Premier League et en Ligue des champions. Mais, après la chute vertigineuse de l’équipe, il a perdu son statut et est devenu un simple joker. Sa dernière titularisation remonte au 5 mars, et face aux Wolves, il n’est entré en jeu qu’en cours de match.
« La situation est évidemment complexe au club en ce moment, mais Joao est un battant », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, en conférence de presse la semaine dernière. En raison de l’incertitude concernant la division dans laquelle évoluera Tottenham la saison prochaine, il est actuellement « difficile de se prononcer concrètement sur son avenir », a-t-il ajouté : « Mais Tottenham sait déjà ce qu’il a en lui. »
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Selon les dernières informations, Tottenham envisagerait sérieusement de recruter définitivement Joao Palhinha.
Selon Sky, Tottenham envisagerait sérieusement un transfert définitif de Palhinha, mais souhaiterait renégocier l’option d’achat fixée à 25 millions d’euros, une position que le FC Bayern accepterait probablement. Pour Palhinha, ce scénario n’est toutefois réaliste que si Tottenham se maintient en Premier League, objectif que les dirigeants munichois doivent désormais soutenir. Sous contrat jusqu’en 2028, le milieu portugais perçoit un salaire estimé à dix millions d’euros par an ; une charge que le club bavarois souhaite économiser, l’ancien sportif n’entrant plus dans les plans locaux.
Au poste de sentinelle, Kompany fait toujours confiance à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, tandis que Tom Bischof et Noel Aseko, de retour de prêt, pourraient endosser le rôle de doublures. Les rumeurs évoquent aussi régulièrement Kennet Eichhorn, jeune talent de 16 ans appartenant au Hertha BSC.
Rappelons que, l’été dernier, Tottenham avait déjà recruté définitivement un autre ancien prêté du Bayern, Mathys Tel, pour 35 millions d’euros. Après une seconde partie de saison 2022-2023 mitigée, l’attaquant n’a marqué que trois buts en 34 matchs cette année, sans convaincre pleinement.