Le milieu de terrain portugais, alors âgé de 30 ans, quitte Fulham pour rejoindre le Bayern Munich en 2024, à la demande de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, pour un montant de 51 millions d’euros. Problème : à son arrivée, Tuchel avait déjà quitté le club. Sous les ordres de Vincent Kompany, Palhinha s’est retrouvé cantonné à un rôle secondaire et a donc regagné Londres sous forme de prêt un an plus tard. Les Spurs ont versé cinq millions d’euros pour ce prêt et obtenu une option d’achat de 25 millions.

Le début de saison fut prometteur : jusqu’en novembre, le Portugais était titulaire et compilait les points, tandis que les Spurs luttaient en haut de la Premier League et en Ligue des champions. Mais, après la chute vertigineuse de l’équipe, il a perdu son statut et est devenu un simple joker. Sa dernière titularisation remonte au 5 mars, et face aux Wolves, il n’est entré en jeu qu’en cours de match.

« La situation est évidemment complexe au club en ce moment, mais Joao est un battant », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, en conférence de presse la semaine dernière. En raison de l’incertitude concernant la division dans laquelle évoluera Tottenham la saison prochaine, il est actuellement « difficile de se prononcer concrètement sur son avenir », a-t-il ajouté : « Mais Tottenham sait déjà ce qu’il a en lui. »