Le PSG a décroché avec succès la Supercoupe de l’UEFA mercredi soir grâce à une victoire 2-1 arrachée de haute lutte contre Aston Villa, pensionnaire de Premier League. Cette affiche de prestige a offert la plateforme parfaite à la recrue estivale Akliouche pour faire ses débuts très attendus avec le club parisien.

L’international français de 24 ans a été titularisé par l’entraîneur Enrique, convainquant immédiatement le technicien espagnol de son immense valeur. Aligné dans un exigeant rôle de faux numéro neuf, l’ancien attaquant de Monaco a joué 45 minutes avant d’être remplacé. Malgré son utilisation dans une position axiale offensive inhabituelle, Akliouche a reçu de grands éloges de la part de son nouvel entraîneur après ce triomphe européen.