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« Il a été sensationnel ! » : Luis Enrique emballé par le débutant du PSG à 50 M€ en Supercoupe de l'UEFA
Le PSG remporte la Supercoupe grâce à un débutant
Le PSG a décroché avec succès la Supercoupe de l’UEFA mercredi soir grâce à une victoire 2-1 arrachée de haute lutte contre Aston Villa, pensionnaire de Premier League. Cette affiche de prestige a offert la plateforme parfaite à la recrue estivale Akliouche pour faire ses débuts très attendus avec le club parisien.
L’international français de 24 ans a été titularisé par l’entraîneur Enrique, convainquant immédiatement le technicien espagnol de son immense valeur. Aligné dans un exigeant rôle de faux numéro neuf, l’ancien attaquant de Monaco a joué 45 minutes avant d’être remplacé. Malgré son utilisation dans une position axiale offensive inhabituelle, Akliouche a reçu de grands éloges de la part de son nouvel entraîneur après ce triomphe européen.
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Enrique salue une performance « sensationnelle »
Enrique n’a pas mâché ses mots dans son évaluation élogieuse de la recrue estivale à 50 millions d’euros. L’entraîneur du PSG s’est montré visiblement ravi de la manière dont Akliouche s’est adapté sans difficulté aux exigences tactiques de l’équipe face à une vaillante formation de Villa.
« Pour moi, il a été sensationnel, a déclaré Enrique avec passion après le match devant les médias. Il a joué exactement comme je l’avais vu jouer à Monaco. Il a montré sa qualité et sa personnalité, et je suis très heureux pour lui. »
Un trophée européen dès le premier jour
La récompense immédiate du très convaincant cameo de 45 minutes d’Akliouche a été un grand trophée continental. Soulever la Supercoupe de l’UEFA représente le début de rêve absolu pour sa prometteuse carrière dans la capitale française.
« Il a remporté un trophée européen, a déclaré Enrique. Je suis ravi de voir le type de joueur que nous avons signé, et j’espère qu’à l’avenir, nous aurons encore plus de joueurs du PSG capables d’élever le niveau de l’équipe. »
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Prendre un départ canon à Paris
Bien qu'il n'ait disputé que la première période de la rencontre, l'international français a démontré les qualités techniques exactes requises pour s'épanouir dans le système basé sur la possession d'Enrique. Avec sa première médaille de vainqueur déjà bien en poche et la pleine confiance de son entraîneur acquise, Akliouche va désormais chercher à s'installer durablement dans le onze de départ alors que les campagnes nationales et européennes du PSG commencent officiellement.
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