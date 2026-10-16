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GOAL
Traduit par

Homam Al Hamami, un talent saoudien qui va embraser les grands !

FEATURES
H. Al-Hammami
Al Shabab
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le magicien de l'Arabie saoudite attire tous les regards

Les contours d'un bras de fer se dessinent entre les grands clubs saoudiens, alors que les négociations pour la prolongation du contrat de Hammam Al-Hammami, ailier d'Al-Shabab, sont au point mort en ce moment, un développement susceptible de transformer le jeune talent en l'un des noms les plus en vue sur la table des transferts à venir, surtout après les prestations remarquées qu'il a livrées sous le maillot de la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe 27.

Le contrat du joueur de 22 ans avec Al-Shabab expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui offre la possibilité de signer avec n'importe quel autre club dès le mois de janvier prochain, pour le rejoindre libre à l'issue de son contrat l'été venu.

Cette situation contractuelle place la direction d'Al-Shabab devant un défi de taille : trouver un accord pour la prolongation ou prendre le risque de perdre l'un des plus grands talents saoudiens sans aucune contrepartie financière.

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Khaliji 27 fait grimper la cote d'Al Hammami

    La performance remarquable d'Al Hamami lors de la Coupe du Golfe Arabique est venue accroître sa valeur sportive, lui qui a inscrit un but et contribué au sacre de la sélection saoudienne, titrée pour la quatrième fois de son histoire. Il a également été élu meilleur joueur du tournoi, confirmant sa capacité à apporter sa pierre à l'édifice dans les grandes compétitions, malgré son jeune âge relatif.

    L'importance du joueur ne se limite pas à ce qu'il a montré lors du tournoi du Golfe : disposer d'un ailier saoudien capable de faire la différence constitue un objectif majeur pour les clubs qui cherchent à renforcer leurs options locales, en particulier dans un contexte de lutte pour les titres et de nécessité de trouver un équilibre entre professionnels étrangers et éléments nationaux.

    La poursuite de la progression d'Al Hamami devrait en faire, sans le moindre doute, une option séduisante pour plus d'une équipe lors de la prochaine période.

  • Al Hilal et Al Ittihad dans le coup, et Al Nassr pourrait entrer dans la course

    Le marché des transferts devrait être le théâtre d'une possible bataille pour les services de Al Hammami, avec la possibilité de voir Al Hilal et Al Ittihad entrer dans la course, compte tenu du besoin des deux équipes de renforcer leurs options offensives locales.

    Disposer d'un jeune ailier saoudien doté de vitesse et de technique offre au staff technique une marge de manœuvre supplémentaire, surtout dans un contexte de calendrier surchargé et de multiplication des échéances nationales et continentales.

    Il n'est pas exclu qu'Al Nassr entre à son tour dans la danse, s'il décide de passer à l'action pour boucler l'opération et profiter de la situation contractuelle du joueur. Mais pour l'heure, il ne s'agit que d'hypothèses liées à l'évolution des négociations et aux intérêts des clubs, à un moment où l'avenir du joueur n'a pas encore été officiellement tranché.

    À lire aussi : le magicien du Maroc affole les médias saoudiens après s'être rapproché de Ronaldo

    En parallèle, Al Shabab conserve l'option de préserver son talent en parvenant à un nouvel accord garantissant son maintien dans l'effectif, d'autant que perdre un joueur de cet âge, et après un tournoi qui a fait grimper sa cote de cette manière, pourrait contraindre le club à chercher un remplaçant adéquat sur le marché des transferts.

    Entre la volonté d'Al Shabab de conserver Al Hammami et l'ambition des grands clubs d'attirer les talents locaux, les prochains mois s'annoncent décisifs pour déterminer sa future destination. Alors, Al Shabab parviendra-t-il à clore le dossier de la prolongation, ou la star de la Coupe du Golfe 27 deviendra-t-elle un transfert gratuit qui embrasera la concurrence entre les grands du championnat Roshn ?

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