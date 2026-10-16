Les contours d'un bras de fer se dessinent entre les grands clubs saoudiens, alors que les négociations pour la prolongation du contrat de Hammam Al-Hammami, ailier d'Al-Shabab, sont au point mort en ce moment, un développement susceptible de transformer le jeune talent en l'un des noms les plus en vue sur la table des transferts à venir, surtout après les prestations remarquées qu'il a livrées sous le maillot de la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe 27.

Le contrat du joueur de 22 ans avec Al-Shabab expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui offre la possibilité de signer avec n'importe quel autre club dès le mois de janvier prochain, pour le rejoindre libre à l'issue de son contrat l'été venu.

Cette situation contractuelle place la direction d'Al-Shabab devant un défi de taille : trouver un accord pour la prolongation ou prendre le risque de perdre l'un des plus grands talents saoudiens sans aucune contrepartie financière.