Historique ! Le réseau officiel du FC Bayern Munich célèbre un succès sans précédent

Le Racing, club emblématique du football uruguayen, est revenu en Primera División en 2022 après une période d’absence. Peu après, Red&Gold Football est devenu actionnaire majoritaire ; cette coentreprise, pilotée depuis 2023 par le FC Bayern et le club de MLS Los Angeles FC, vise à optimiser la détection et la formation des talents à l’échelle mondiale.

L’objectif est de racheter d’autres clubs ou de nouer des partenariats afin d’optimiser la détection et la formation de talents à l’échelle mondiale. Sous la direction du responsable de la formation Jochen Sauer, le club bavarois a déployé, en collaboration avec le LAFC, un réseau mondial couvrant les cinq continents. Outre le Racing, ce dispositif intègre l’académie Gambinos Stars en Gambie (Afrique de l’Ouest), le Jeju SK FC (D1 sud-coréenne) et le SD Aucas (D1 équatorienne).

Le LAFC est également devenu partenaire stratégique du Wacker Innsbruck, club autrichien de tradition en difficulté, et a acquis en 2024 la majorité des actions du Grasshoppers Zurich, club de première division suisse. En marge de ce projet, le FC Bayern coopère en Allemagne avec le SSV Ulm, club de troisième division, et le SpVgg Unterhaching, club de ligue régionale. Au total, le réseau compte désormais dix sites.