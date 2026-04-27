Le football uruguayen est traditionnellement un duopole : Peñarol et Nacional s’adjugent presque tous les titres. Dans ce contexte, l’irruption d’un club modeste est d’autant plus remarquable. C’est actuellement le cas du Racing Club de Montevideo. À deux journées de la fin, le club est mathématiquement assuré de remporter l’Apertura, et donc le premier titre national de son histoire. Après un départ manqué, Racing a enchaîné neuf victoires en douze matchs et possède désormais sept points d’avance sur son premier poursuivant.
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Historique ! Le réseau officiel du FC Bayern Munich célèbre un succès sans précédent
Dans le système de championnat uruguayen, particulièrement complexe, l'Apertura est l'un des deux tournois semestriels. Grâce à cette victoire, Racing s'est qualifié pour les barrages du championnat qui se dérouleront à l'automne. En demi-finale, il affrontera le vainqueur du Clausura, avant de disputer la finale pour le titre de champion 2026 contre le club ayant totalisé le plus de points sur l'ensemble de l'année. Le Nacional est le tenant du titre.
Red&Gold Football : le réseau officiel du FC Bayern
Le Racing, club emblématique du football uruguayen, est revenu en Primera División en 2022 après une période d’absence. Peu après, Red&Gold Football est devenu actionnaire majoritaire ; cette coentreprise, pilotée depuis 2023 par le FC Bayern et le club de MLS Los Angeles FC, vise à optimiser la détection et la formation des talents à l’échelle mondiale.
L’objectif est de racheter d’autres clubs ou de nouer des partenariats afin d’optimiser la détection et la formation de talents à l’échelle mondiale. Sous la direction du responsable de la formation Jochen Sauer, le club bavarois a déployé, en collaboration avec le LAFC, un réseau mondial couvrant les cinq continents. Outre le Racing, ce dispositif intègre l’académie Gambinos Stars en Gambie (Afrique de l’Ouest), le Jeju SK FC (D1 sud-coréenne) et le SD Aucas (D1 équatorienne).
Le LAFC est également devenu partenaire stratégique du Wacker Innsbruck, club autrichien de tradition en difficulté, et a acquis en 2024 la majorité des actions du Grasshoppers Zurich, club de première division suisse. En marge de ce projet, le FC Bayern coopère en Allemagne avec le SSV Ulm, club de troisième division, et le SpVgg Unterhaching, club de ligue régionale. Au total, le réseau compte désormais dix sites.
La série de succès du Racing ne s’appuie pas sur des transferts coûteux.
Les supporters organisés du FC Bayern ont déjà manifesté à plusieurs reprises contre cette opération financière ; ils refusent par principe ce type de structure de propriété multi-clubs. À Monaco, les réactions à cette prise de participation sont partagées. « Les supporters sont en partie pour et en partie contre », a récemment déclaré Damian Herrera, journaliste sportif uruguayen de renom, lors d’un entretien avec SPOX. « Mis à part quelques désaccords sur les réseaux sociaux, je n’ai toutefois pas connaissance de manifestations. »
Après près de trois ans de collaboration, « à première vue, peu de choses ont changé » au Racing, constate Herrera. Des investissements ont ciblé les infrastructures de la jeunesse, mais l’équipe première n’a pas bénéficié de renforts notables. Le succès actuel repose donc davantage sur la formation que sur des transferts coûteux. D’après le site spécialisé Transfermarkt, l’effectif de Racing vaut environ huit millions d’euros, soit bien moins que celui du richissime Peñarol (41 millions).
Depuis le début du partenariat, quelques joueurs du club uruguayen ont tenté l’aventure européenne. Tomas Veron Lupi, 25 ans, a ainsi porté le maillot des Grasshoppers la saison passée avant d’être prêté au Nacional, champion en titre, où il évolue actuellement. Cet hiver, Anderson Rodriguez (19 ans) et Mauro Marichal (18 ans) ont pris la direction d’Innsbruck. Les deux jeunes talents s’étaient distingués lors du « Red&Gold Global Trophy », tournoi organisé en novembre sur le campus du FC Bayern pour ses clubs partenaires et quelques invités.
Si aucun joueur du club uruguayen n’a encore intégré l’équipe professionnelle du Bayern, un autre talent issu du réseau y est parvenu : Bara Sapoko Ndiaye, des Gambinos Stars, a déjà disputé trois matchs et était même titulaire ce week-end contre le FSV Mayence 05.