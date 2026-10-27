Thierry Henry a essuyé des critiques pour sa prestation lors de la présentation de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 à Londres, hier lundi, en raison de ses remarques envers sa co-animatrice Kate Scott et l'ailier du Barça, Lamine Yamal.

Henry a interrompu sa collègue Scott à propos de sa prononciation du nom de la légende brésilienne Socrates, dont le nom est utilisé pour un prix récompensant la meilleure action humanitaire réalisée par un footballeur, déclarant : « Que voulez-vous dire ? Nous n'avons aucun philosophe ici. »

Scott a répété la prononciation d'Henry et a répondu : « Pardon pour ma prononciation, tout le monde. Faites confiance à Thierry, il la prononcera correctement. » Henry a ensuite continué de l'interrompre en disant : « Oui, docteur Socrates, nous n'allons pas débattre ici. »

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