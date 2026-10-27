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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Traduit par

Henry sous le feu des accusations : a-t-il humilié Yamal sur la scène du Ballon d'Or ?

T. Henry
L. Yamal
FC Barcelone
France
Espagne

D'autres critiques pour la star française après sa moquerie envers Kate Scott

Thierry Henry a essuyé des critiques pour sa prestation lors de la présentation de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 à Londres, hier lundi, en raison de ses remarques envers sa co-animatrice Kate Scott et l'ailier du Barça, Lamine Yamal.

Henry a interrompu sa collègue Scott à propos de sa prononciation du nom de la légende brésilienne Socrates, dont le nom est utilisé pour un prix récompensant la meilleure action humanitaire réalisée par un footballeur, déclarant : « Que voulez-vous dire ? Nous n'avons aucun philosophe ici. »

Scott a répété la prononciation d'Henry et a répondu : « Pardon pour ma prononciation, tout le monde. Faites confiance à Thierry, il la prononcera correctement. » Henry a ensuite continué de l'interrompre en disant : « Oui, docteur Socrates, nous n'allons pas débattre ici. »

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  • « Henry est effronté » !

    Malgré tout, l'écrivain écossais Andrew Downie, auteur du livre « Doctor Sócrates : Footballeur, philosophe et légende », a critiqué Henry pour son attitude envers Scott, selon le site Metro.

    Downie a écrit sur X : « Thierry Henry est grossier et ce qu'il a dit est faux. Elle (Scott) a prononcé le nom correctement. Je le sais, j'ai écrit tout un livre sur cet homme. »

  • Par ailleurs, la polémique a enflé autour de l'intervention de Henry à l'égard de Lamine Yamal lorsque la star du Barça est montée sur scène pour recevoir le prix du meilleur jeune talent pour la troisième année consécutive.

    Henry a lancé à Yamal : « C'est ton troisième trophée, n'est-ce pas ? Mais est-ce le trophée que tu voulais vraiment remporter ? »

    Yamal a terminé troisième au classement du Ballon d'Or 2026, derrière Kylian Mbappé et Harry Kane, qui en a été sacré lauréat.

    Selon « The Sun », sa question a fait rire l'assistance tandis que Yamal lui-même souriait, « mais certains internautes se sont empressés d'accuser Henry d'avoir intimidé le jeune joueur ».

    Le quotidien britannique a rapporté quelques commentaires. L'un d'eux a écrit : « Yamal a 19 ans, il a terminé deuxième l'an dernier et troisième cette année, comment Henry peut-il l'intimider devant tout le monde ? »

    Un autre a écrit : « C'est un comportement déplacé de la part de Thierry Henry. C'est gentil de la part de Lamine Yamal de rester calme. »

    Le journal a poursuivi : « Mais d'autres supporters ont fait valoir que Henry n'avait rien dit de mal. » L'un d'eux a commenté : « Il n'y a absolument rien de mal dans ce qu'il a dit. »

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