Goal.com
En direct
FBL-ENG-EUR-C1-TOTTENHAM-TRAININGAFP
Adhe Makayasa

Traduit par

Harry Redknapp devrait sauver les Spurs de la relégation, tandis que Peter Crouch désigne ses candidats préférés pour remplacer Igor Tudor

Tottenham Hotspur est au bord du gouffre, le mandat de l'entraîneur par intérim Igor Tudor ayant dégénéré en une série « chaotique » de quatre défaites consécutives. Le club du nord de Londres ne devance la zone de relégation de la Premier League que d'un seul point, après une série de résultats désastreux tant au niveau national qu'européen. L'ancien attaquant des Spurs, Peter Crouch, a désormais appelé la direction à agir de manière décisive, suggérant qu'un retour à des figures familières comme Harry Redknapp pourrait être le seul moyen de restaurer l'identité fracturée du club et son statut dans l'élite.

  • Un « scénario catastrophe » se déroule dans le nord de Londres

    Tottenham espérait un « effet de relance » après l'arrivée d'un nouvel entraîneur lorsqu'il a engagé Tudor pour remplacer Thomas Frank, mais cela ne s'est pas encore produit. Au contraire, l'entraîneur croate a vu son équipe enchaîner quatre défaites consécutives, dont une cuisante défaite 5-2 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Le Tottenham Hotspur Supporters' Trust a demandé que des « mesures d'urgence » soient prises, l'équipe étant au bord de la relégation en Championship. Les dirigeants du club seraient mécontents de l'absence d'une identité tactique claire. Lorsque Tudor a remplacé le gardien de but Antonin Kinsky, âgé de 22 ans, après seulement 17 minutes de jeu à Madrid, les tensions ont atteint leur paroxysme. Tudor n'a même pas salué le jeune joueur déçu alors qu'il quittait le terrain, ce que Crouch a qualifié de « diabolique ».

    • Publicité
  • Kinsky Vicario Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    Crouch fustige l'attitude froide de Tudor envers Kinsky

    Crouch n'a pas été impressionné par le manque d'empathie de l'entraîneur, bien que Tudor ait justifié ce remplacement comme une décision « nécessaire » pour ménager le joueur. « Je comprends en quelque sorte ce remplacement ; en fait, je pense que c'était la bonne décision, car ils auraient pu revenir dans le match », a déclaré Crouch lors d'une interview exclusive accordée à Paddy Power. Par moments, on avait l'impression qu'ils allaient y arriver, donc je pense que c'était la bonne décision, mais l'ignorer complètement alors qu'il quittait le terrain, ça ne m'a pas plu.

    « Ça m'a semblé vraiment dur, et les joueurs l'entouraient et essayaient de l'aider, mais le manager l'a complètement ignoré. »

  • Les arguments en faveur d'une mission de sauvetage menée par Redknapp ou Keane

    Alors que l'expérience Tudor semble de plus en plus intenable, Crouch estime que les Spurs doivent revenir à leurs racines en nommant des personnalités qui inspirent un respect immédiat et comprennent l'ADN du club. « Je ne serais pas contre Harry [Redknapp] ; sincèrement, pas du tout », a-t-il déclaré. « Il connaît le football sur le bout des doigts. Il faudrait lui trouver un jeune plein d’énergie pour l’épauler, Robbie Keane, pourquoi pas ? Est-ce que ça serait pire que ce qui se passe en ce moment ? Certainement pas. » Crouch a également suggéré Glenn Hoddle ou même un retour sensationnel de Mauricio Pochettino – bien qu’il ait noté que cette dernière option serait probablement envisagée cet été.

    Redknapp a déclaré qu’il serait disposé à prendre les rênes de Tottenham à titre temporaire, tout en précisant qu’il n’avait pas été contacté par le club.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le choc à Anfield se profile comme le dernier combat de Tudor

    Malgré la pression croissante, Tudor devrait mener les Spurs lors du déplacement redoutable de dimanche à Liverpool. Les perspectives sont toutefois sombres, Crouch prédisant une « déroute » potentielle qui mettrait presque certainement fin au mandat de Tudor. « Je ne vois vraiment pas comment Tottenham pourrait obtenir un résultat. Je pense que cela pourrait être le dernier match d’Igor Tudor », a-t-il averti. Si l’équipe ne se bat pas à Anfield, le conseil d’administration n’aura d’autre choix que d’agir avant le match retour contre l’Atlético. Avec une « lutte acharnée » pour le maintien en Premier League qui se profile à l’horizon, le club doit décider s’il peut se permettre d’attendre plus longtemps avant de procéder à un nouveau changement sur le banc.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0