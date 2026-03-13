Harry Redknapp devrait sauver les Spurs de la relégation, tandis que Peter Crouch désigne ses candidats préférés pour remplacer Igor Tudor

Crouch n'a pas été impressionné par le manque d'empathie de l'entraîneur, bien que Tudor ait justifié ce remplacement comme une décision « nécessaire » pour ménager le joueur. « Je comprends en quelque sorte ce remplacement ; en fait, je pense que c'était la bonne décision, car ils auraient pu revenir dans le match », a déclaré Crouch lors d'une interview exclusive accordée à Paddy Power. Par moments, on avait l'impression qu'ils allaient y arriver, donc je pense que c'était la bonne décision, mais l'ignorer complètement alors qu'il quittait le terrain, ça ne m'a pas plu.

« Ça m'a semblé vraiment dur, et les joueurs l'entouraient et essayaient de l'aider, mais le manager l'a complètement ignoré. »