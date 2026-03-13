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Harry Redknapp devrait sauver les Spurs de la relégation, tandis que Peter Crouch désigne ses candidats préférés pour remplacer Igor Tudor
Un « scénario catastrophe » se déroule dans le nord de Londres
Tottenham espérait un « effet de relance » après l'arrivée d'un nouvel entraîneur lorsqu'il a engagé Tudor pour remplacer Thomas Frank, mais cela ne s'est pas encore produit. Au contraire, l'entraîneur croate a vu son équipe enchaîner quatre défaites consécutives, dont une cuisante défaite 5-2 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Le Tottenham Hotspur Supporters' Trust a demandé que des « mesures d'urgence » soient prises, l'équipe étant au bord de la relégation en Championship. Les dirigeants du club seraient mécontents de l'absence d'une identité tactique claire. Lorsque Tudor a remplacé le gardien de but Antonin Kinsky, âgé de 22 ans, après seulement 17 minutes de jeu à Madrid, les tensions ont atteint leur paroxysme. Tudor n'a même pas salué le jeune joueur déçu alors qu'il quittait le terrain, ce que Crouch a qualifié de « diabolique ».
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Crouch fustige l'attitude froide de Tudor envers Kinsky
Crouch n'a pas été impressionné par le manque d'empathie de l'entraîneur, bien que Tudor ait justifié ce remplacement comme une décision « nécessaire » pour ménager le joueur. « Je comprends en quelque sorte ce remplacement ; en fait, je pense que c'était la bonne décision, car ils auraient pu revenir dans le match », a déclaré Crouch lors d'une interview exclusive accordée à Paddy Power. Par moments, on avait l'impression qu'ils allaient y arriver, donc je pense que c'était la bonne décision, mais l'ignorer complètement alors qu'il quittait le terrain, ça ne m'a pas plu.
« Ça m'a semblé vraiment dur, et les joueurs l'entouraient et essayaient de l'aider, mais le manager l'a complètement ignoré. »
Les arguments en faveur d'une mission de sauvetage menée par Redknapp ou Keane
Alors que l'expérience Tudor semble de plus en plus intenable, Crouch estime que les Spurs doivent revenir à leurs racines en nommant des personnalités qui inspirent un respect immédiat et comprennent l'ADN du club. « Je ne serais pas contre Harry [Redknapp] ; sincèrement, pas du tout », a-t-il déclaré. « Il connaît le football sur le bout des doigts. Il faudrait lui trouver un jeune plein d’énergie pour l’épauler, Robbie Keane, pourquoi pas ? Est-ce que ça serait pire que ce qui se passe en ce moment ? Certainement pas. » Crouch a également suggéré Glenn Hoddle ou même un retour sensationnel de Mauricio Pochettino – bien qu’il ait noté que cette dernière option serait probablement envisagée cet été.
Redknapp a déclaré qu’il serait disposé à prendre les rênes de Tottenham à titre temporaire, tout en précisant qu’il n’avait pas été contacté par le club.
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Le choc à Anfield se profile comme le dernier combat de Tudor
Malgré la pression croissante, Tudor devrait mener les Spurs lors du déplacement redoutable de dimanche à Liverpool. Les perspectives sont toutefois sombres, Crouch prédisant une « déroute » potentielle qui mettrait presque certainement fin au mandat de Tudor. « Je ne vois vraiment pas comment Tottenham pourrait obtenir un résultat. Je pense que cela pourrait être le dernier match d’Igor Tudor », a-t-il averti. Si l’équipe ne se bat pas à Anfield, le conseil d’administration n’aura d’autre choix que d’agir avant le match retour contre l’Atlético. Avec une « lutte acharnée » pour le maintien en Premier League qui se profile à l’horizon, le club doit décider s’il peut se permettre d’attendre plus longtemps avant de procéder à un nouveau changement sur le banc.
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