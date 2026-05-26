Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Toronto : calendrier du BMO Field, tarifs des billets et informations sur les matchs du Canada

Le BMO Field de Toronto figure parmi les 12 stades sélectionnés et accueillera six rencontres : des matchs de phase de groupes, des rencontres à élimination directe ainsi que la rencontre d’ouverture de l’équipe locale, le Canada.

Organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la Coupe du monde de la FIFA 2026 réunira 48 sélections pour un tournoi d’un mois.

L’enceinte, qui accueille habituellement le Toronto FC en Major League Soccer et les Argonauts de Toronto en Ligue canadienne de football, s’apprête à vivre un nouveau chapitre de son histoire. Bien que sa capacité actuelle atteigne près de 30 000 spectateurs, la MLSE a promis des travaux de modernisation et l’ajout de sièges temporaires pour répondre aux exigences de la Coupe du monde.

Si vous prévoyez d’assister à la compétition, ce guide réunit toutes les informations pratiques indispensables avant de vous rendre au BMO Field.

LIRE LA SUITE : Classement des billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 : comparaison des billets pour la finale, pour les matchs de l’Argentine et des forfaits VIP