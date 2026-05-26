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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Toronto : calendrier du BMO Field, tarifs des billets et informations sur les matchs du Canada

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Si vous prévoyez de vous rendre au BMO Field pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, voici tout ce que vous devez savoir.

Le BMO Field de Toronto figure parmi les 12 stades sélectionnés et accueillera six rencontres : des matchs de phase de groupes, des rencontres à élimination directe ainsi que la rencontre d’ouverture de l’équipe locale, le Canada.

Organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la Coupe du monde de la FIFA 2026 réunira 48 sélections pour un tournoi d’un mois.

Réservezdès maintenant vos billetspour assister à la Coupe du monde à Toronto.

L’enceinte, qui accueille habituellement le Toronto FC en Major League Soccer et les Argonauts de Toronto en Ligue canadienne de football, s’apprête à vivre un nouveau chapitre de son histoire. Bien que sa capacité actuelle atteigne près de 30 000 spectateurs, la MLSE a promis des travaux de modernisation et l’ajout de sièges temporaires pour répondre aux exigences de la Coupe du monde.

Si vous prévoyez d’assister à la compétition, ce guide réunit toutes les informations pratiques indispensables avant de vous rendre au BMO Field.

LIRE LA SUITE : Classement des billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 : comparaison des billets pour la finale, pour les matchs de l’Argentine et des forfaits VIP

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    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au BMO Field ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Vendredi 12 juinCanada - Bosnie-Herzégovine (15 h HE)Stade de Toronto (Toronto)Billets
    Mercredi 17 juinGhana vs Panama (19 h HE)Stade de Toronto (Toronto)Billets
    Samedi 20 juinAllemagne - Côte d’Ivoire (16 h HE)Stade de Toronto (Toronto)Billets
    Mardi 23 juinPanama - Croatie (19 h HE)Stade de Toronto (Toronto)Billets
    Vendredi 26 juinSénégal vs Irak (15 h HE)Stade de Toronto (Toronto)Billets
    Jeudi 2 juilletSeizièmes de finale (19 h HE)Stade de Toronto (Toronto)Billets

    Le BMO Field accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes et une rencontre à élimination directe des 16es de finale.

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA au BMO Field de Toronto ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à vérifier les conditions générales de vente avant toute transaction.

    Réservez vos places pourla Coupe du monde à Toronto.

  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    Présentation du BMO Field

    Capacité28 180
    Année d’ouverture2010
    LocatairesArgonauts de Toronto (LCF), Toronto FC (MLS)
    Adresse170, boulevard Princes, Toronto, ON M6K 3C3, Canada
    BilletsBillets
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Histoire du BMO Field

    Inauguré en 2007 sur le site de l’ancien Exhibition Stadium, le BMO Field a été conçu pour accueillir la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2007 et pour devenir l’antre du Toronto FC en Major League Soccer. En 2016, les Argonauts de Toronto y ont emménagé après des travaux d’adaptation permettant d’alterner rencontres de football et de football canadien.

    D’abord doté d’un peu plus de 20 000 sièges, l’enceinte a fait l’objet de plusieurs campagnes de rénovation et offre aujourd’hui environ 30 000 places. Des travaux de modernisation sont en cours afin d’élever sa capacité à 45 000 sièges pour la Coupe du monde 2026.

    Outre les rencontres à domicile du Toronto FC, le stade a accueilli les finales de la MLS Cup en 2010, 2016 et 2017.

    En 2026, il accueillera cinq rencontres de la phase de groupes, dont le match d’ouverture du Canada, ainsi qu’un huitième de finale.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au BMO Field ?

    Le BMO Field est le stade du Toronto FC en Major League Soccer depuis son inauguration en 2007 et est devenu le stade des Argonauts de Toronto en Ligue canadienne de football en 2016.
    ÉquipeLigue
    Argonauts de TorontoLCF
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Comment se rendre au BMO Field

    Comment rejoindre le BMO Field en transport en commun

    Le moyen le plus sûr pour rejoindre le stade est le réseau GO Transit. La station Exhibition GO, adjacente à Exhibition Place, n’est qu’à 2-5 minutes à pied du BMO Field et est directement reliée à Union Station par la ligne Lakeshore GO.

    Les tramways 509 Harbourfront et 511 Bathurst du TTC, ainsi que plusieurs bus, effectuent également des arrêts à proximité immédiate.

    Accès en voiture

    En voiture, empruntez l’autorouteGardiner ou le boulevard Lakeshore, puis suivez les panneaux indiquant le BMO Field. Des places de stationnement sont disponibles autour du stade, mais attendez-vous à d’importants embouteillages et à un trafic plus dense que d’habitude les jours de match.

  • Visites guidées du BMO Field

    Malheureusement, le site officiel du BMO Field ne fait mention d’aucune visite guidée officielle. Cependant, le stade propose ponctuellement des visites spéciales qui offrent aux supporters un accès exclusif aux coulisses.

    Nous vous conseillons de réserver vos places auprès de partenaires officiels fiables. Pour rester informé, consultez les pages officielles du BMO Field et du Toronto FC.

  • Restaurants et bars à proximité du BMO Field

    À l’intérieur du stade, BMO Field, plusieurs stands de restauration proposent collations et boissons. En périphérie, de nombreuses adresses conviennent pour se détendre et manger, notamment en groupe.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen et les nombreux bars et restaurants de King West sont des points de rendez-vous prisés avant ou après la rencontre. Pour des informations actualisées et des réservations le jour du match, consultez des plateformes tellesqu’OpenTable ou TripAdvisor.