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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Toronto : calendrier du BMO Field, prix des billets et informations sur les matchs du Canada

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Si vous prévoyez de vous rendre au BMO Field à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, voici tout ce que vous devez savoir.

Le BMO Field de Toronto figure parmi les 12 stades sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 et accueillera six rencontres : des matchs de phase de groupes, des rencontres à élimination directe ainsi que le match d’ouverture de l’équipe locale, le Canada.

L’enceinte, qui accueille habituellement le Toronto FC en Major League Soccer et les Argonauts de Toronto en Ligue canadienne de football, s’apprête ainsi à écrire un nouveau chapitre de son histoire. 

Bien que l’enceinte puisse actuellement accueillir près de 30 000 spectateurs, la MLSE a accepté de mener des travaux de modernisation et d’installer des tribunes temporaires pour satisfaire aux exigences de la Coupe du monde.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au BMO Field ?

    DateCalendrierPrix de revente moyenBillets
    Mercredi 17 juinGhana - Panama (19 h, heure de l’Est)160 $ - 750 $Billets
    Samedi 20 juinAllemagne - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est)300 $ – 1 300 $Billet
    Mardi 23 juinPanama - Croatie (19 h, heure de l’Est)220 $ – 950 $Billets
    Vendredi 26 juinSénégal - Irak (15 h, heure de l’Est)Billet : 150 $ – 700 $Billets
    Jeudi 2 juilletSeizièmes de finale (19 h, heure de l’Est)450 $ – 1 750 $Billets

    Le BMO Field accueillera au total six matchs lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont cinq rencontres de la phase de groupes et une rencontre à élimination directe des 16es de finale.

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA à Toronto, sur la pelouse du BMO Field ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets pour l’achat direct est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à TorontoRéserverdes billets

  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    Présentation du BMO Field

    Capacité28 180
    Année d’ouverture2010
    ÉquipesLes Argonauts de Toronto (LCF), le Toronto FC (MLS)
    Adresse170 Princes’ Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canada
    BilletsBillets
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Histoire du BMO Field

    Inauguré en 2007 sur le site de l’ancien Exhibition Stadium, le BMO Field a été conçu pour accueillir la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2007 et pour servir d’antre au Toronto FC en Major League Soccer. En 2016, les Argonauts de Toronto y ont emménagé après des travaux permettant de l’adapter aux exigences du football canadien.

    D’une capacité initiale de quelque 20 000 places, l’enceinte a déjà connu plusieurs rénovations ; elle peut désormais accueillir environ 30 000 spectateurs et des travaux sont en cours pour la porter à 45 000 sièges à l’horizon 2026, en vue de la Coupe du monde.

    Outre les matchs à domicile du Toronto FC, le stade a accueilli les finales de la MLS Cup en 2010, 2016 et 2017.

    En 2026, il accueillera cinq rencontres de la phase de groupes, dont le match d’ouverture du Canada, ainsi qu’un huitième de finale.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au BMO Field ?

    Le BMO Field est le stade du Toronto FC en Major League Soccer depuis son inauguration en 2007 et est devenu celui des Argonauts de Toronto en Ligue canadienne de football en 2016.
    ÉquipeLigue
    Argonauts de TorontoLCF
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Comment se rendre au BMO Field

    Comment rejoindre le BMO Field en transport en commun

    Le réseau GO Transit est le plus pratique. Descendez à la station Exhibition GO, juste à côté d’Exhibition Place, puis marchez de 2 à 5 minutes jusqu’au stade ; cette station est directement reliée à Union Station par la ligne Lakeshore GO.

    Les tramways 509 Harbourfront et 511 Bathurst du TTC, ainsi que plusieurs bus, effectuent également des arrêts à proximité immédiate.

    Accès en voiture

    En voiture, empruntez l’autorouteGardiner ou le Lake Shore Boulevard, puis suivez les panneaux indiquant le BMO Field. Des places de stationnement sont disponibles autour du stade, mais attendez-vous à d’importants embouteillages et à un trafic plus dense que d’habitude les jours de match.

  • Visites guidées du BMO Field

    Malheureusement, le site officiel du BMO Field ne mentionne pas de visite guidée officielle du stade. Toutefois, l’enceinte ouvre ponctuellement ses portes pour des visites guidées spéciales qui offrent aux supporters un accès exclusif aux coulisses.

    Nous vous conseillons de réserver vos places auprès de partenaires officiels fiables. Pour rester informé, consultez les pages officielles du BMO Field et du Toronto FC.

  • Où manger et boire près du BMO Field

    À l’intérieur du stade, BMO Field propose des stands de restauration servant des encas et des boissons. Aux abords de l’arène, de nombreuses options permettent de se détendre et de profiter d’un repas, notamment pour les groupes.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen et les nombreux bars et restaurants de King West sont des points de rendez-vous privilégiés avant ou après la rencontre. Pour des informations actualisées et des réservations le jour du match, consultez des plateformes tellesqu’OpenTable ou TripAdvisor.