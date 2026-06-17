Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Toronto : calendrier du BMO Field, prix des billets et informations sur les matchs du Canada

Le BMO Field de Toronto figure parmi les 12 stades sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 et accueillera six rencontres : des matchs de phase de groupes, des rencontres à élimination directe ainsi que le match d’ouverture de l’équipe locale, le Canada.

L’enceinte, qui accueille habituellement le Toronto FC en Major League Soccer et les Argonauts de Toronto en Ligue canadienne de football, s’apprête ainsi à écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Bien que l’enceinte puisse actuellement accueillir près de 30 000 spectateurs, la MLSE a accepté de mener des travaux de modernisation et d’installer des tribunes temporaires pour satisfaire aux exigences de la Coupe du monde.

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