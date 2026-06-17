Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Mexico : calendrier de l'Estadio Azteca, matchs de poule et plus encore

L’Estadio Banorte, également connu sous le nom d’Estadio Azteca, accueillera cinq rencontres lors de la Coupe du monde 2026, dont le match d’ouverture et la dernière sortie du Mexique dans la phase de groupes.

Situé à Mexico, l’Estadio Banorte — plus connu sous le nom d’Estadio Azteca — a déjà accueilli d’innombrables rencontres historiques et vu briller des joueurs légendaires. Il demeure le seul stade à avoir organisé deux finales de Coupe du monde, en 1970 et 1986 ; c’est lors de cette dernière édition que Diego Maradona y a inscrit le célèbre but de la « Main de Dieu ».

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