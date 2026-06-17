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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Mexico : calendrier de l'Estadio Azteca, matchs de poule et plus encore

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Si vous prévoyez de vous rendre à l’Estadio Banorte à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

L’Estadio Banorte, également connu sous le nom d’Estadio Azteca, accueillera cinq rencontres lors de la Coupe du monde 2026, dont le match d’ouverture et la dernière sortie du Mexique dans la phase de groupes.

Situé à Mexico, l’Estadio Banorte — plus connu sous le nom d’Estadio Azteca — a déjà accueilli d’innombrables rencontres historiques et vu briller des joueurs légendaires. Il demeure le seul stade à avoir organisé deux finales de Coupe du monde, en 1970 et 1986 ; c’est lors de cette dernière édition que Diego Maradona y a inscrit le célèbre but de la « Main de Dieu ».

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EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l’Estadio Banorte ?

    DateCalendrierPrix moyen de reventeRésultats/Billets
    Jeudi 11 juinMatch d’ouverture de la Coupe du monde : Mexique - Afrique du Sud (13 h, heure centrale)2-0
    Mercredi 17 juinOuzbékistan - Colombie (20 h, heure du Centre)Billets de 150 $ à 750 $Billets
    Mercredi 24 juinRépublique tchèque - Mexique (19 h, heure centrale)350 $ – 1 500 $Billets
    Mardi 30 juinSeizièmes de finale (19 h, heure centrale)450 $ – 1 800 $Billets
    Dimanche 5 juilletHuitièmes de finale (18 h, heure du Centre)650 – 2 500 $Billets

    L'Estadio Banorte accueillera au total cinq matchs lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. 

    Au programme : trois rencontres de la phase de groupes, un match des 32es de finale et une rencontre des huitièmes de finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du Monde de New York au Estadio Banorte ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de billets encore disponibles en vente directe est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel à retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à MexicoRéserverdes billets

  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Présentation de l’Estadio Banorte

    Capacité87 523
    Année d’ouverture1966
    ÉquipesClub América et Cruz Azul (Liga MX)
    AdresseCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Mexico, CDMX, Mexique
    BilletsBillets
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Histoire de l'Estadio Banorte

    L’Estadio Azteca possède une longue histoire et un lien profond avec le « beau jeu ». Inauguré en 1966, il a été rénové à plusieurs reprises : après la Coupe du monde 1986, puis en 1999, 2013 et 2016.

    En prévision de la Coupe du monde 2026, une nouvelle phase de rénovation d’envergure est engagée afin de faire de l’arène l’une des principales attractions du tournoi. Bien qu’il porte officiellement le nom d’Estadio Banorte depuis que la banque éponyme a acquis les droits de dénomination, il sera désigné sous son appellation d’origine, Estadio Azteca, durant la Coupe du monde de la FIFA, conformément aux règles de sponsoring.

    Avec ses 87 000 sièges actuels, l’antre mexicain figure déjà parmi les plus grands stades du monde ; une fois les travaux achevés, sa capacité atteindra près de 90 000 places pour le Mondial 2026.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent à l’Estadio Banorte ?

    Le Club América, pensionnaire de la Liga MX, est le locataire principal de l’Estadio Banorte. Le Cruz Azul y dispute également ses matchs à domicile, de même que l’équipe nationale du Mexique. 
    ÉquipeLigue
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Comment se rendre à l’Estadio Banorte

    Comment rejoindre l’Estadio Banorte en transports en commun 

    L’Estadio Banorte est facilement accessible en transports en commun. Suivez l’itinéraire conseillé par les habitants : prenez la ligne 2du métro (ligne bleue) jusqu’à la station Tasquena, puis empruntez le tramway de Xochimilco. Descendez à l’arrêt Estadio Azteca, situé juste en face du stade.

    Des bus relient également le quartier de Tasquena aux abords de l’arène, même si les itinéraires varient selon votre point de départ.

    Comment se rendre à l’Estadio Banorte en voiture 

    Les principales artères sont la Calzada de Tlalpan, Acoxpa, le Périphérique et le Circuito Azteca. Un parking est disponible sur place, mais les retours sont souvent laborieux en raison de la circulation dense les jours de match ; privilégiez donc les transports en commun.

  • Visites guidées de l'Estadio Banorte

    Bien qu’aucune visite guidée du stade ne soit actuellement proposée en raison des travaux de rénovation en cours, l’Estadio Banorte organise habituellement toute l’année des visites pour les supporters dans le cadre de l’« Azteca Tour ».

    Cette expérience permet aux visiteurs de fouler la pelouse, d’explorer les vestiaires, de traverser la tribune de presse et le tunnel des coulisses, ainsi que d’admirer des plaques commémoratives et des insignes uniques.

    Les jours de match ou d’événement, la visite s’achève six heures avant le coup d’envoi.

  • Où manger et boire un verre près de l’Estadio Banorte

    Les possibilités de restauration abondent autour de l’Estadio Banorte. À l’intérieur de l’enceinte, des stands et des vendeurs proposent encas et boissons. Dans les quartiers voisins de Coapa et San Lorenzo Huipulco, les visiteurs trouveront restaurants, taquerías et adresses locales servant une cuisine mexicaine authentique.

    Après le match, de nombreux supporters se retrouvent dans les petits restaurants ou les stands de tacos des environs pour prolonger la fête. Sans prétention gastronomique, ces adresses servent une authentique cuisine de rue mexicaine.

    Pour qui préfère s’attabler, le Restaurante Parque Asturias, le Cachito de Cuba et le Lucrecia Coyoacán sont d’excellents choix, notamment pour les groupes.