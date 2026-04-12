Guardiola adresse un « message subtil » à Arsenal… et révèle la raison du regain de forme de Manchester City

L'Espagnol Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, s'est réjoui de la victoire 3-0 contre Chelsea lors du match qui a opposé les deux équipes dimanche soir au stade de Stamford Bridge, dans le cadre de la 32e journée de la Premier League.

Grâce à ce succès, les Citizens totalisent désormais 64 points en 31 journées et reviennent à six longueurs d’Arsenal, leader avec 70 unités en 32 matchs, relançant ainsi totalement la course au titre en cette fin de saison.

De son côté, Chelsea, dirigé par Liam Rossiner, stagne à la 6e place avec 48 points après 32 journées, et continue d'afficher des performances irrégulières.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal... L'Afrique change pour toujours

Coup dur pour le Bayern Munich, qui perd sa star face au Real Madrid.

De La Masia aux tribunes... Que devient Hamza Abdelkarim ?

Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone

