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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

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Guardiola adresse un « message subtil » à Arsenal… et révèle la raison du regain de forme de Manchester City

P. Guardiola
Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
Espagne
Angleterre

Le soleil est absent, mais le mystère plane toujours sur City.

L'Espagnol Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, s'est réjoui de la victoire 3-0 contre Chelsea lors du match qui a opposé les deux équipes dimanche soir au stade de Stamford Bridge, dans le cadre de la 32e journée de la Premier League.

Grâce à ce succès, les Citizens totalisent désormais 64 points en 31 journées et reviennent à six longueurs d’Arsenal, leader avec 70 unités en 32 matchs, relançant ainsi totalement la course au titre en cette fin de saison.

De son côté, Chelsea, dirigé par Liam Rossiner, stagne à la 6e place avec 48 points après 32 journées, et continue d'afficher des performances irrégulières.

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    La clé de la pérennité

    Guardiola a déclaré après le match : « Nous sommes plus en forme, et à l'entraînement, chacun connaît parfaitement son rôle. Nous avons affronté trois adversaires de taille, trois équipes de la Ligue des champions. Nous n'avons pas été irréprochables pendant les 90 minutes, mais nous avons maintenu une bonne organisation, concédé peu d'occasions et conservé notre danger offensif. »

    Il a ajouté : «L’un de nos secrets, en tant que club et en tant que système, c’est qu’après chaque succès, nous sommes restés humbles et nous nous sommes toujours posé la question suivante : que devons-nous faire pour rester au sommet ? Gagner une ou deux fois, c’est normal, mais rester au sommet pendant neuf ans, à l’exception de la saison dernière, c’est ce qui reflète la force de l’ensemble du système. »

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    L’astuce du soleil

    Interrogé sur la raison du renouveau de Manchester City en fin de saison, Pep Guardiola a répondu avec ironie : « Le soleil ! S’il avait brillé en novembre, nous serions champions dès janvier… Je plaisante, bien sûr : à Manchester, le soleil se fait rare. »

    Interrogé sur la rencontre très attendue de la 32^e journée de Premier League face à Arsenal, prévue dimanche prochain, il a ajouté : « Ce match sera une finale pour nous comme pour eux, mais nous devons encore peaufiner certains réglages tactiques. »

    Il a ajouté : « Tout le monde ne parle que du match contre Arsenal, alors qu’il y a d’autres rencontres tout aussi importantes contre Brentford, Bournemouth et les autres équipes. La saison est encore longue. »

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    Le respect prime avant toute confrontation

    Il a ajouté : « Arsenal n’éprouve aucune pression. Le club a bâti une équipe solide en deux ans, et nous devons en tenir compte. Les battre s’annonce extrêmement difficile. »

    Guardiola a souligné : « J'ai un immense respect pour le club d'Arsenal et pour ce qu'il a accompli ces dernières années. Je connais bien l'entraîneur et les joueurs, je sais de quoi ils sont capables et comment ils se battent dans toutes les situations. »

    Il a conclu en lançant un appel aux supporters de Manchester City : « Respectez Arsenal, car c’est une équipe exceptionnelle. Soyez à nos côtés dès la première minute et soutenez-nous : les joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes. »

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