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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Groupe de la Juventus : Boga fait son retour

Juventus FC
J. Boga

La liste de Spalletti pour le match contre la Lazio

Ci-dessous, les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à 20 h 45 entre la Juventus et la Lazio à l’Allianz Stadium, comptant pour la septième journée de championnat. Jeremie Boga fait son retour parmi les joueurs convoqués.

  • JUVENTUS-LAZIO : LES JOUEURS CONVOQUÉS

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    11 Zhegrova


    12 Douglas Luiz


    13 Boga


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto


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