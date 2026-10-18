Ci-dessous, les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à 20 h 45 entre la Juventus et la Lazio à l’Allianz Stadium, comptant pour la septième journée de championnat. Jeremie Boga fait son retour parmi les joueurs convoqués.
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Groupe de la Juventus : Boga fait son retour
JUVENTUS-LAZIO : LES JOUEURS CONVOQUÉS
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
33 Neto
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