Cristiano Giuntoli, directeur sportif de l'Atalanta, a évoqué certains joueurs de « sa » Juventus revenus au premier plan en ce début de championnat grâce à des prestations positives, lors de la conférence de presse de présentation de Franck Kessie, en réponse à une question qui lui a été posée : « Je suis très content pour eux, ils démontrent leur valeur. Mais moi, sincèrement, je pense à l'Atalanta : je pense du matin au soir à l'Atalanta d'aujourd'hui et à celle qu'elle devra être. » La référence du directeur sportif de l'Inter, passé par la Juventus de 2023 à 2025, concerne Nico Gonzalez, Koopmeiners et Douglas Luiz, qu'il avait recrutés lorsqu'il était à Turin.