Cristiano Giuntoli, directeur sportif de l'Atalanta, a évoqué certains joueurs de « sa » Juventus revenus au premier plan en ce début de championnat grâce à des prestations positives, lors de la conférence de presse de présentation de Franck Kessie, en réponse à une question qui lui a été posée : « Je suis très content pour eux, ils démontrent leur valeur. Mais moi, sincèrement, je pense à l'Atalanta : je pense du matin au soir à l'Atalanta d'aujourd'hui et à celle qu'elle devra être. » La référence du directeur sportif de l'Inter, passé par la Juventus de 2023 à 2025, concerne Nico Gonzalez, Koopmeiners et Douglas Luiz, qu'il avait recrutés lorsqu'il était à Turin.
Traduit par
Giuntoli, pique adressée à la Juventus sur « ses » Nico Gonzalez, Koopmeiners et Douglas Luiz : « Très content pour eux »
SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS DE L’ATALANTA EN ARRIVÉE
« Nous sommes partis d’un élément axial, d’un meneur de jeu italien comme Gaetano, dont nous pensions qu’il pouvait nous manquer comme pièce du puzzle, rapporte TuttoAtalanta.com. Ensuite, nous sommes passés à Kristensen, après le départ inattendu, et voulu de sa part, de Djimsiti : nous l’avons pris à l’Udinese. Après cela, il y a eu Elmas, qui, selon nous, peut être un joueur très important. »
Sur De Roon et Kessié
« Il s’est passé que de Roon a demandé à partir, il a voulu aller à la Roma, et nous nous sommes jetés sur Franck, qui, selon nous, peut être une pièce très importante du nouveau projet. »
SUR ROWE
« Enfin, nous avons misé sur Rowe, que nous estimons pouvoir représenter la dernière pièce importante de cet échiquier en 4-3-3. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles