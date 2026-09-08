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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Giuntoli, pique adressée à la Juventus sur « ses » Nico Gonzalez, Koopmeiners et Douglas Luiz : « Très content pour eux »

Atalanta Bergame
Juventus FC

Le directeur sportif de l’Atalanta s’exprime, lui qui a été à la Juventus

Cristiano Giuntoli, directeur sportif de l'Atalanta, a évoqué certains joueurs de « sa » Juventus revenus au premier plan en ce début de championnat grâce à des prestations positives, lors de la conférence de presse de présentation de Franck Kessie, en réponse à une question qui lui a été posée : « Je suis très content pour eux, ils démontrent leur valeur. Mais moi, sincèrement, je pense à l'Atalanta : je pense du matin au soir à l'Atalanta d'aujourd'hui et à celle qu'elle devra être. » La référence du directeur sportif de l'Inter, passé par la Juventus de 2023 à 2025, concerne Nico Gonzalez, Koopmeiners et Douglas Luiz, qu'il avait recrutés lorsqu'il était à Turin.

  • SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS DE L’ATALANTA EN ARRIVÉE

    « Nous sommes partis d’un élément axial, d’un meneur de jeu italien comme Gaetano, dont nous pensions qu’il pouvait nous manquer comme pièce du puzzle, rapporte TuttoAtalanta.com. Ensuite, nous sommes passés à Kristensen, après le départ inattendu, et voulu de sa part, de Djimsiti : nous l’avons pris à l’Udinese. Après cela, il y a eu Elmas, qui, selon nous, peut être un joueur très important. »

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  • Sur De Roon et Kessié

    « Il s’est passé que de Roon a demandé à partir, il a voulu aller à la Roma, et nous nous sommes jetés sur Franck, qui, selon nous, peut être une pièce très importante du nouveau projet. »

  • SUR ROWE

    « Enfin, nous avons misé sur Rowe, que nous estimons pouvoir représenter la dernière pièce importante de cet échiquier en 4-3-3. »

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