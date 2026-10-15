Martinez a récemment lancé une attaque publique surprenante contre la direction du club après une défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. L’Argentin s’en est pris au directeur du football Jason Wilcox et au conseil d’administration dans deux entretiens distincts.

Martinez a exprimé sa vive frustration face à ce qu’il considère comme un manque de soutien envers l’entraîneur Michael Carrick. Manchester United n’a pas encore réagi publiquement à ces propos controversés. Neville s’est toutefois exprimé sur la situation. L’ancien défenseur a souligné les graves dégâts collatéraux que de tels propos peuvent causer au sein d’un effectif.