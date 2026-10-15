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Gary Neville prévient que Lisandro Martinez a « blessé » les stars de Manchester United avec sa « stupéfiante » tirade publique
Éclat de colère après le match
Martinez a récemment lancé une attaque publique surprenante contre la direction du club après une défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. L’Argentin s’en est pris au directeur du football Jason Wilcox et au conseil d’administration dans deux entretiens distincts.
Martinez a exprimé sa vive frustration face à ce qu’il considère comme un manque de soutien envers l’entraîneur Michael Carrick. Manchester United n’a pas encore réagi publiquement à ces propos controversés. Neville s’est toutefois exprimé sur la situation. L’ancien défenseur a souligné les graves dégâts collatéraux que de tels propos peuvent causer au sein d’un effectif.
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Les jeunes sont restés inquiets
S’exprimant dans The Overlap, Neville a averti que la frustration de Martinez concernant les renforts défensifs pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les jeunes joueurs. Il a cité Yoro et Heaven comme les plus susceptibles d’en souffrir.
Il a déclaré : « Si vous êtes Leny Yoro ou Ayden Heaven, que vous avez quelques doutes sur votre capacité à trouver votre place en équipe première et que vous êtes un jeune joueur, vous vous dites : “Mon défenseur central champion du monde a dit qu’on aurait dû recruter davantage de joueurs pour que je ne joue pas.” Vous vous sentez vraiment nerveux et anxieux. »
Franchir la ligne
Si Neville comprend le fond de la frustration de Martinez, il désapprouve totalement sa décision de l’exprimer publiquement. Selon lui, le défenseur central a enfreint une règle tacite du vestiaire.
« Ce qu’il dit est juste, ils auraient dû recruter davantage de défenseurs, a reconnu Neville. Mais on ne peut pas dire ça quand on est joueur. Le dire publiquement, c’est en réalité affirmer que les joueurs avec lesquels on joue ne sont pas assez bons. C’est là que ses coéquipiers doivent le reprendre. »
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Un avenir incertain à Old Trafford
Les répercussions des interviews explosives de Martinez restent à voir. L’international argentin pourrait désormais faire l’objet de sanctions disciplinaires internes de la part de la direction de Manchester United, et son avenir au club est incertain.
Manchester United devra vite se ressaisir sur le terrain après son revers en Ligue des champions. De leur côté, de jeunes défenseurs comme Yoro et Heaven chercheront à prouver qu’ils sont prêts à répondre présent si l’on fait appel à eux.
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