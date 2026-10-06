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Gary Lineker avertit Declan Rice que sa place de titulaire avec l’Angleterre est menacée après le récital d’Alex Scott
Scott brille en l’absence des stars établies
Avec Declan Rice écarté en raison d’une blessure, Alex Scott a pris place dans l’entrejeu de l’Angleterre et a livré une performance marquante samedi. Pour sa première titularisation en équipe nationale, Scott a joué un rôle crucial dans la victoire 7-0 contre la Croatie.
L’ancien attaquant Gary Lineker n’a pas tardé à encenser le milieu de terrain dans le podcast The Rest is Football. Lineker a estimé que son émergence pourrait poser de sérieux problèmes à Rice et donner à Thomas Tuchel une décision difficile à prendre.
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Lineker remet en question la hiérarchie au milieu de terrain
Lineker estime que Scott offre un profil unique qui manquait à l’Angleterre. Comparant les deux joueurs, Lineker a déclaré : « Declan Rice a ses points forts et il est brillant dans la qualité de ses centres et son volume de course, mais Scott dégage un calme et une maîtrise, il ne perd jamais le ballon et il est toujours en train de scanner autour de lui. J’ai été vraiment impressionné ; quel début très, très assuré dans sa carrière avec l’Angleterre. »
Lineker a ajouté : « Cela lui offre-t-il une autre option désormais et cela signifie-t-il, peut-être, que la place de Declan n’est pas toujours garantie ? »
Tuchel encense sa nouvelle star du milieu de terrain
Tuchel s’est montré tout aussi ravi de la contribution de Scott, surtout après son absence de la précédente sélection pour la Coupe du monde. Le sélectionneur a salué son impact immédiat après cette large victoire, soulignant qu’il offre une variété exceptionnelle.
Tuchel a salué : « Première titularisation, et quel début, quelle performance. Il est tellement à l’aise avec le ballon, sa prise de décision est du plus haut niveau. Il joue avec énormément de confiance. Il est très actif, très sûr de lui. Son travail sans ballon. Il a vraiment tout. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
L’Angleterre va désormais préparer son affrontement contre la Tchéquie mardi. Avec Rice sur le chemin du retour après son pépin physique, Tuchel doit décider de la manière dont il souhaite organiser son milieu de terrain à long terme. Scott a prouvé sa valeur, et les prochaines rencontres internationales diront s’il a définitivement délogé des joueurs établis de la formation de départ.
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