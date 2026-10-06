Avec Declan Rice écarté en raison d’une blessure, Alex Scott a pris place dans l’entrejeu de l’Angleterre et a livré une performance marquante samedi. Pour sa première titularisation en équipe nationale, Scott a joué un rôle crucial dans la victoire 7-0 contre la Croatie.

L’ancien attaquant Gary Lineker n’a pas tardé à encenser le milieu de terrain dans le podcast The Rest is Football. Lineker a estimé que son émergence pourrait poser de sérieux problèmes à Rice et donner à Thomas Tuchel une décision difficile à prendre.