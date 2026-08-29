Getty Images Sport
Traduit par
Gakpo choisit Manchester City ! La star de Liverpool écarte Tottenham alors que son transfert à l’Etihad prend forme
Maresca vise Gakpo alors que City remanie son attaque
Selon The Athletic, Manchester City est apparu comme la destination prioritaire pour Gakpo, l’attaquant de Liverpool ayant exprimé un désir clair de rejoindre l’équipe d’Enzo Maresca. Le joueur de 27 ans aurait décidé d’écarter un transfert à Tottenham Hotspur au profit d’un départ vers l’Etihad, alors que le club cherche à remodeler son secteur offensif.
Des discussions sont actuellement en cours entre toutes les parties concernées afin de parvenir à un accord qui verrait l’international néerlandais troquer Anfield pour Manchester. Ce transfert intervient dans une période de transition pour City, qui a déjà recruté le talent brésilien Allan Elias en provenance de Palmeiras pour 40 millions d’euros, tout en validant les départs des attaquants Savinho et Omar Marmoush vers Tottenham cet été.
- AFP
Liverpool se prépare à l’après-star néerlandaise
Liverpool semble se préparer au départ de Gakpo, après avoir déjà finalisé un accord pour recruter Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. Malgré les spéculations persistantes autour de son transfert, Gakpo est resté professionnel lors du récent match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest, où il était titulaire et a délivré une passe décisive. Cependant, les signes d’un départ se multiplient, surtout après que l’entraîneur Andoni Iraola a admis plus tôt cette semaine qu’il « ne peut rien garantir » concernant l’avenir de l’attaquant.
Le passage de Gakpo à Anfield a été marqué par des contributions importantes, avec notamment 50 buts et 23 passes décisives en 180 apparitions depuis son arrivée en provenance du PSV Eindhoven en 2022. S’il a signé un nouveau contrat de cinq ans aussi récemment qu’en août 2025, sa forme a récemment fluctué, avec seulement trois buts marqués en championnat depuis le début de l’année.
L’impressionnant héritage de Gakpo à Anfield et son retour en Coupe du monde
Cette opération représente un dossier majeur pour Liverpool, qui avait initialement recruté Gakpo pour 37 millions de livres sterling, un montant qui pourrait potentiellement grimper jusqu'à 44 millions de livres sterling grâce à divers bonus. Après avoir joué un rôle déterminant dans la campagne victorieuse du club en Premier League 2024-2025, une saison au cours de laquelle il a inscrit 18 buts et délivré sept passes décisives, la valeur de Gakpo reste importante.
Il a marqué trois buts en quatre apparitions lors de la Coupe du monde de cet été avant que son équipe ne soit éliminée en seizièmes de finale après une défaite contre le Maroc aux tirs au but. Fait remarquable, il est revenu à la compétition quelques jours seulement après que sa partenaire, Noa, a partagé la déchirante nouvelle de la perte de leur enfant à naître.
- Getty Images Sport
Le dernier départ de haut niveau à Liverpool
Si Gakpo devait partir, il deviendrait le dernier départ de premier plan d’Anfield au cours d’un été qui a été synonyme de transformation. L’international néerlandais suivrait les traces de la star emblématique Mohamed Salah, aux côtés de figures importantes comme Andy Robertson, Ibrahima Konate et Curtis Jones, ce qui marquerait une profonde refonte de l’effectif de Liverpool au début de la nouvelle saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles