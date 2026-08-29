Selon The Athletic, Manchester City est apparu comme la destination prioritaire pour Gakpo, l’attaquant de Liverpool ayant exprimé un désir clair de rejoindre l’équipe d’Enzo Maresca. Le joueur de 27 ans aurait décidé d’écarter un transfert à Tottenham Hotspur au profit d’un départ vers l’Etihad, alors que le club cherche à remodeler son secteur offensif.

Des discussions sont actuellement en cours entre toutes les parties concernées afin de parvenir à un accord qui verrait l’international néerlandais troquer Anfield pour Manchester. Ce transfert intervient dans une période de transition pour City, qui a déjà recruté le talent brésilien Allan Elias en provenance de Palmeiras pour 40 millions d’euros, tout en validant les départs des attaquants Savinho et Omar Marmoush vers Tottenham cet été.