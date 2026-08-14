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Frank Lampard devrait éviter une décision « très sévère » à Coventry, la légende de Chelsea étant prête pour une nouvelle tentative en Premier League
Titre de Championship remporté après des passages à Chelsea et à Everton
Après s’être retrouvé à vivoter dans l’EFL, jusqu’à descendre en League Two à un moment, Coventry a réussi à remonter dans l’élite. Mark Robins a été l’homme qui a lancé cette ascension fulgurante.
Il a été étonnamment démis de ses fonctions en novembre 2024, ouvrant la voie au retour de Lampard sur un banc de touche. L’ancienne star de l’Angleterre était restée plus de 12 mois éloignée du métier d’entraîneur après son deuxième passage, comme intérimaire, à Stamford Bridge.
Des questions avaient été posées sur sa crédibilité lors de son passage à Everton, après avoir auparavant tenu moins de deux ans dans l’ouest de Londres, mais la cote du technicien de 48 ans est de nouveau montée en flèche après avoir guidé Coventry vers les play-offs puis le titre de deuxième division.
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Lampard aura-t-il l'occasion d'honorer son nouveau contrat ?
Une prolongation de contrat de trois ans a été obtenue, ce qui le lie jusqu’en 2029. Alors, les Sky Blues maintiendront-ils Lampard même si la saison 2026-27 s’avère difficile, alors que beaucoup prédisent une lutte pour le maintien ?
Lorsque cette question a été posée à Hendry, l’ancien défenseur de Coventry, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec King Casino, a déclaré : « Eh bien, Frank a aussi un peu d’expérience comme entraîneur et manager en Premier League. Il a été joueur en Premier League et il aura vu comment le football a changé.
« Il a fait un travail remarquable avec Coventry. Il les a vraiment mis en lumière et les a sortis de l’anonymat, vraiment. Et je pense que ce serait très, très dur s’ils ne continuaient pas avec Frank.
« Mais le problème avec ça, c’est que je ne pense pas que Frank manquerait d’offres d’autres équipes de Premier League aussi, des équipes qui sont peut-être... je ne vais pas dire des équipes d’ascenseur, parce que si ça signifie qu’il descend et remonte, je ne dis pas que Coventry va devenir une équipe d’ascenseur, mais s’ils peuvent devenir un Brighton, un Brentford ou un Bournemouth, qui ne sont pas des équipes d’ascenseur, c’est tout ce que Coventry pourrait demander. »
Les avantages du retour de Coventry en Premier League
Hendry a ajouté au sujet du retour des Sky Blues parmi l’élite : « Dans l’intérêt du club, avec le montant des fonds qui sont versés simplement en étant un club de Premiership, et les supporters qui vont soutenir Fulham, Brighton, Bournemouth et Brentford, eux voient Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea venir dans leurs stades, et cela va être formidable pour eux.
« Écoutez, il y a beaucoup de clubs, de plus grands clubs que les équipes que j’ai mentionnées, qui ne sont pas en Premiership et qui pensent qu’ils devraient y être, et je le comprends, mais c’est la vie. Leicester. Leicester est en League One ! Vous n’auriez jamais pensé ça.
« Et on peut remonter à l’époque où Blackburn a remporté la Premier League en 1994-1995 et, tant d’années plus tard, ils sont en League One. Cela fait beaucoup d’années après, ce n’est pas aussi tôt que 2016 quand Leicester a gagné, mais 10 ans plus tard, ils sont en League One. Vous n’auriez pas pu le croire.
« Mais Coventry, je ne peux même pas imaginer une seconde qu’ils envisageraient de changer quoi que ce soit en haut, enfin, Frank Lampard, je ne penserais pas ça une seule seconde, pour être honnête. »
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Mercato et match d’ouverture d’Arsenal : Coventry en 2026-27
Coventry a pu boucler de nombreuses opérations sur le marché des transferts cet été, la promotion offrant un coup de pouce bienvenu à ses finances. Le gardien numéro un Carl Rushworth a vu son prêt en provenance de Brighton devenir définitif, tandis que Gus Hamer est de retour dans un environnement familier après trois saisons à Sheffield United.
Les Sky Blues se préparent à un baptême du feu en Premier League, avec un retour immédiat dans le grand bain, leur campagne 2026-27 devant débuter à l’extérieur chez le champion en titre Arsenal le 21 août.
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