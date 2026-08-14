Une prolongation de contrat de trois ans a été obtenue, ce qui le lie jusqu’en 2029. Alors, les Sky Blues maintiendront-ils Lampard même si la saison 2026-27 s’avère difficile, alors que beaucoup prédisent une lutte pour le maintien ?

Lorsque cette question a été posée à Hendry, l’ancien défenseur de Coventry, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec King Casino, a déclaré : « Eh bien, Frank a aussi un peu d’expérience comme entraîneur et manager en Premier League. Il a été joueur en Premier League et il aura vu comment le football a changé.

« Il a fait un travail remarquable avec Coventry. Il les a vraiment mis en lumière et les a sortis de l’anonymat, vraiment. Et je pense que ce serait très, très dur s’ils ne continuaient pas avec Frank.

« Mais le problème avec ça, c’est que je ne pense pas que Frank manquerait d’offres d’autres équipes de Premier League aussi, des équipes qui sont peut-être... je ne vais pas dire des équipes d’ascenseur, parce que si ça signifie qu’il descend et remonte, je ne dis pas que Coventry va devenir une équipe d’ascenseur, mais s’ils peuvent devenir un Brighton, un Brentford ou un Bournemouth, qui ne sont pas des équipes d’ascenseur, c’est tout ce que Coventry pourrait demander. »



