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Gianluca Minchiotti

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France, Deschamps : « L'Espagne est la grande favorite de la Coupe du monde »

France
France vs Sénégal
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D. Deschamps

Le sélectionneur des Bleus s'exprime à l'occasion de sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France.

Didier Deschamps, sélectionneur de la France championne du monde en 2018 et vice-championne en 2022, s'apprête à diriger les Bleus pour ce qui sera sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe. Demain, les Bleus entameront leur parcours face au Sénégal : « C’est l’une des meilleures équipes au niveau mondial, et bien sûr continental. Plusieurs de ses joueurs brillent dans les meilleurs clubs du monde. Ils possèdent un milieu de terrain très efficace et ont fait preuve d’une solide défense lors de la Coupe d’Afrique des nations. Le Sénégal dispose de qualités athlétiques, mais pas uniquement. Ce sera notre premier match en Coupe du monde, dans un groupe qui comprend également l’Irak et la Norvège. »

  • L’Espagne, grande favorite

    L’ancien milieu de terrain, champion du monde 1998 en tant que joueur et capitaine, élargit le débat : « Il n’y a qu’une seule équipe favorite, et c’est l’Espagne. La France a certes l’ambition de remporter ce titre, mais le parcours est long et semé d’embûches. Nous possédons le potentiel pour y parvenir, comme le montrent les résultats des deux dernières éditions. J’ai beaucoup de joueurs de haut niveau qui disputent leur première Coupe du monde. Je ne considère pas la France comme une équipe supérieure. Je n’ai aucun doute : l’Espagne est la grande favorite. »

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