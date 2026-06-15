France, Deschamps : « L'Espagne est la grande favorite de la Coupe du monde »

Didier Deschamps, sélectionneur de la France championne du monde en 2018 et vice-championne en 2022, s'apprête à diriger les Bleus pour ce qui sera sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe. Demain, les Bleus entameront leur parcours face au Sénégal : « C’est l’une des meilleures équipes au niveau mondial, et bien sûr continental. Plusieurs de ses joueurs brillent dans les meilleurs clubs du monde. Ils possèdent un milieu de terrain très efficace et ont fait preuve d’une solide défense lors de la Coupe d’Afrique des nations. Le Sénégal dispose de qualités athlétiques, mais pas uniquement. Ce sera notre premier match en Coupe du monde, dans un groupe qui comprend également l’Irak et la Norvège. »