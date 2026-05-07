Goal.com
En direct
Fran Kirby Brighton gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Fran Kirby : l’icône des Lionesses retrouve son meilleur niveau pour Brighton, qui vise la gloire en FA Cup

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
F. Kirby
Angleterre
WSL Série printemps
Liverpool FC Women vs Brighton & Hove Albion Women
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES

Le parcours de Fran Kirby est jusqu’ici remarquable. Membre des Lionesses victorieuses de l’Allemagne en finale du Championnat d’Europe à Wembley en 2022, la joueuse de 32 ans a également conquis 16 titres majeurs lors de ses neuf saisons chez les Blues, sans oublier ses multiples récompenses personnelles. Présente lors du premier sacre international de l’Angleterre et de Chelsea, elle porte désormais les couleurs de Brighton, où elle entend aider un nouveau projet ambitieux à atteindre de nouveaux sommets.

Ce week-end, les Seagulls affrontent Liverpool en demi-finale de la FA Cup. Une occasion en or pour les deux équipes, qui visent une première finale à Wembley. Les Seagulls ont déjà atteint ce stade à plusieurs reprises ; la dernière fois remonte à 2023, lorsque Rachel Williams avait offert à Manchester United une place en finale d’un coup de tête victorieux à la 89^e minute, laissant Brighton s’incliner 3-2 au terme d’un match haletant.

Trois ans plus tard, le contexte a profondément changé pour Brighton. Cette défaite avait conclu une saison chaotique marquée par le passage de quatre entraîneurs sur le banc et un décevant 11e rang en Women’s Super League, alors que le championnat comptait douze clubs. Cette fois, elles abordent la demi-finale dans une dynamique nettement plus favorable, deux ans après le lancement d’un projet ambitieux mené par l’entraîneur Dario Vidosic, dont Kirby, experte en victoires, est l’un des piliers.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Construire quelque chose de grand

    Brighton est depuis longtemps une équipe qui suscite l’intérêt dans le football féminin. En 2017, le club a nommé Hope Powell, l’emblématique ancienne sélectionneuse des Lionesses, à la tête d’un projet ambitieux fraîchement promu en deuxième division. Un an plus tard, le club pointe en tête du classement et, au fil des saisons suivantes, forge une réputation d’équipe imprévisible, souvent bien installée au-dessus de la zone de relégation tout en étant capable de contrarier les « Big Four » et de leur prendre des points.

    En parallèle, le club a aussi fait évoluer son projet structurel. En 2021, le club a inauguré un centre d’entraînement ultramoderne de 8,5 millions de livres (11,5 millions de dollars) dédié à son équipe féminine, et, la semaine dernière, il a présenté le projet du premier stade spécifiquement conçu pour le football féminin en Europe, estimé entre 75 et 80 millions de livres (102 et 108,5 millions de dollars).

    • Publicité
  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Nouveau projet

    Une telle ambition et de tels investissements ne manquent jamais d’attirer les joueuses sur le marché des transferts. Il y a deux ans, ces atouts ont été décisifs dans la décision de Kirby, fraîchement partie de Chelsea après neuf saisons, de s’installer sur la côte sud.

    « J’ai rejoint Chelsea alors que le club n’était encore qu’un projet, et c’était passionnant d’en faire partie », a-t-elle expliqué à sa signature chez les Seagulls. « À ce stade de ma carrière et de ma vie, j’ai beaucoup à apporter : aider les jeunes joueuses à émerger ou pousser l’équipe à obtenir des résultats. C’est ainsi que je me vois en tant que joueuse.

    Quand j’ai entendu parler du projet, des jeunes talents qui arrivaient, de la vision globale du club et de l’engagement du propriétaire envers le football féminin, le choix s’est imposé naturellement.

    Je veux aider le club à atteindre ses objectifs : remonter au classement, donner le maximum et viser les titres. Si je signe ici, c’est que je partage cette vision et que je vois déjà qu’elle se concrétise. Je suis enthousiaste à l’idée d’intégrer un projet où, si chacun donne tout chaque jour pour gagner, nous avons, avec le groupe et l’encadrement en place, de réelles chances d’y parvenir. »

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    La clé du succès

    Moins de deux ans plus tard, alors qu’un nouveau classement dans la première moitié du tableau de la WSL se profile et qu’une sortie à Wembley reste envisageable, les propos de Kirby prennent une tournure presque prophétique.

    Une semaine après sa présentation, Brighton a officialisé la nomination de Vidosic comme entraîneur principal, et l’impact du technicien australien s’est avéré considérable. Il a insufflé à l’équipe un style offensif, fluide et captivant. Si le groupe obtenait déjà de bons résultats avant son arrivée, il lui manquait parfois une véritable identité. Kirby a joué un rôle central dans cette métamorphose, et l’estime que lui porte l’entraîneur transparaît à chaque interview concernant l’ancienne internationale anglaise.

    « Elle nous aide beaucoup, non seulement sur le terrain, mais aussi par son leadership, son expérience et son sang-froid », déclarait Vidosic plus tôt cette année. « Cela profite aux jeunes joueuses et à celles qui l’entourent. Elle montre l’exemple. On voit bien, quand elle manque des matchs, qu’il y a une légère différence. On ne peut pas nier ses qualités ni ce qu’elle apporte. »

  • Fran Kirby Beth Mead England Euro 2022 trophyGetty Images

    Une expérience riche et variée

    Alors que Brighton se prépare pour la demi-finale de dimanche, l’expérience de Kirby dans les grands rendez-vous pourrait s’avérer décisive. La milieu de terrain a l’habitude de disputer et de remporter des finales majeures ainsi que des rencontres de premier plan tout au long de sa carrière.

    Si l’effectif des Seagulls possède déjà une solide expérience acquise en club ou en sélection, aucune autre joueuse n’a le palmarès de la milieu de terrain. Pourtant, aucune n’a le palmarès de Kirby : sept titres en WSL et cinq FA Cup. Sixième équipe la plus jeune du championnat, Brighton est emmenée par une capitaine de 23 ans, Maisie Symonds. La science du jeu de Kirby sera un atout précieux.

  • Mariona Caldentey Fran Kirby Arsenal Brighton Women 2025-26Getty Images

    Un joueur de haut niveau

    N’oubliez pas que, malgré son expérience, Kirby demeure une menace bien réelle sur le terrain. La joueuse de 32 ans a été excellente tout au long de la saison, au point que la Juventus, géant italien, aurait tenté de la recruter lors du mercato de janvier.

    Heureusement pour Brighton, l’icône anglaise est restée, et ses performances depuis le début de l’année sont particulièrement remarquables. Lors de l’exploit des Seagulls face à Arsenal en quarts de finale de la FA Cup, elle a délivré les deux passes décisives de la victoire 2-0. Puis, contre Man City, leader incontesté de la WSL, elle a encore offert deux caviar lors d’un match palpitant remporté 3-2.

    Ajoutez à cela des buts contre les deux clubs de Manchester en première partie de saison, et il apparaît clair que ses contributions les plus pesantes surviennent systématiquement dans les plus grandes affiches. Une tendance que l’intéressée et Brighton espèrent bien voir se confirmer ce week-end.

  • Bex Rayner Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Wembley ajoute une nouvelle victoire à son palmarès.

    Kirby a été la recrue phare des Seagulls l’été dernier, mais elle n’est en aucun cas la seule menace au sein de cette équipe très bien construite. Le club a su identifier des profils conformes à la philosophie de Vidosic : Jelena Cankovic et Kiko Seike s’épanouissent ainsi en attaque, tandis que l’arrivée d’une gardienne internationale comme Chiamaka Nnadozie atteste une nouvelle fois de l’attrait du projet.

    Néanmoins, tous les regards seront braqués sur l’ancienne Lionne ce week-end, alors que Brighton s’apprête à explorer un territoire inconnu. Lorsque Vidosic a exprimé son ambition de remporter des titres plus tôt cette année, il a souligné l’importance de Kirby pour aider le groupe à franchir un cap. Dès son arrivée, la milieu de terrain a conscience de son rôle : élever le niveau de jeu pour permettre à Brighton de jouer les premiers rôles.

    « Parfois, les filles pensent peut-être que je suis un peu dure avec elles, mais c’est parce que je sais de quoi elles sont capables », a-t-elle récemment déclaré à Sky Sports. « Je veux les aider à prendre confiance en elles et à aller de l’avant pour réaliser des choses incroyables. »

    Atteindre la finale de la FA Cup serait évidemment historique. Sur leurs quatre derniers matchs, les Seagulls ont battu Arsenal et Manchester City, frôlé l’exploit à Manchester United et, malgré un turnover important, ramené un point précieux face aux Gunners en milieu de semaine. La dynamique s’accélère.

    « Nous avons réalisé de très bonnes performances tout au long de la saison, mais nous n’avons peut-être pas obtenu les résultats que nous méritions », a déclaré Kirby à l’Argus après la victoire contre Man City. « Tout se met en place en termes de style de jeu, de manière de jouer et de culture au sein du groupe. »

    Si ce parcours les mène jusqu’à Wembley, où Kirby pourrait retrouver son ancien club Chelsea, ce serait un rêve : « Je répète sans cesse aux filles que disputer la finale de la FA Cup à Wembley est l’un des plus beaux jours de leur vie. Dès le réveil jusqu’au coup de sifflet final, c’est tout simplement exceptionnel. »

    Une seule victoire séparerait désormais les Seagulls de l’aboutissement de ce rêve. Ce succès viendrait couronner l’investissement du club et la synergie née de l’association entre Vidosic, son style de jeu, un recrutement judicieux et des joueuses talentueuses pleinement investies dans le projet. À bien des égards, Kirby incarne cette dynamique. Si Brighton parvient à se qualifier pour sa première finale de la FA Cup, la milieu de terrain aura sans aucun doute un rôle déterminant à jouer.

FA Cup
Liverpool FC Women crest
Liverpool FC Women
LIV
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA