Une telle ambition et de tels investissements ne manquent jamais d’attirer les joueuses sur le marché des transferts. Il y a deux ans, ces atouts ont été décisifs dans la décision de Kirby, fraîchement partie de Chelsea après neuf saisons, de s’installer sur la côte sud.

« J’ai rejoint Chelsea alors que le club n’était encore qu’un projet, et c’était passionnant d’en faire partie », a-t-elle expliqué à sa signature chez les Seagulls. « À ce stade de ma carrière et de ma vie, j’ai beaucoup à apporter : aider les jeunes joueuses à émerger ou pousser l’équipe à obtenir des résultats. C’est ainsi que je me vois en tant que joueuse.

Quand j’ai entendu parler du projet, des jeunes talents qui arrivaient, de la vision globale du club et de l’engagement du propriétaire envers le football féminin, le choix s’est imposé naturellement.

Je veux aider le club à atteindre ses objectifs : remonter au classement, donner le maximum et viser les titres. Si je signe ici, c’est que je partage cette vision et que je vois déjà qu’elle se concrétise. Je suis enthousiaste à l’idée d’intégrer un projet où, si chacun donne tout chaque jour pour gagner, nous avons, avec le groupe et l’encadrement en place, de réelles chances d’y parvenir. »