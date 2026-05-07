Kirby a été la recrue phare des Seagulls l’été dernier, mais elle n’est en aucun cas la seule menace au sein de cette équipe très bien construite. Le club a su identifier des profils conformes à la philosophie de Vidosic : Jelena Cankovic et Kiko Seike s’épanouissent ainsi en attaque, tandis que l’arrivée d’une gardienne internationale comme Chiamaka Nnadozie atteste une nouvelle fois de l’attrait du projet.
Néanmoins, tous les regards seront braqués sur l’ancienne Lionne ce week-end, alors que Brighton s’apprête à explorer un territoire inconnu. Lorsque Vidosic a exprimé son ambition de remporter des titres plus tôt cette année, il a souligné l’importance de Kirby pour aider le groupe à franchir un cap. Dès son arrivée, la milieu de terrain a conscience de son rôle : élever le niveau de jeu pour permettre à Brighton de jouer les premiers rôles.
« Parfois, les filles pensent peut-être que je suis un peu dure avec elles, mais c’est parce que je sais de quoi elles sont capables », a-t-elle récemment déclaré à Sky Sports. « Je veux les aider à prendre confiance en elles et à aller de l’avant pour réaliser des choses incroyables. »
Atteindre la finale de la FA Cup serait évidemment historique. Sur leurs quatre derniers matchs, les Seagulls ont battu Arsenal et Manchester City, frôlé l’exploit à Manchester United et, malgré un turnover important, ramené un point précieux face aux Gunners en milieu de semaine. La dynamique s’accélère.
« Nous avons réalisé de très bonnes performances tout au long de la saison, mais nous n’avons peut-être pas obtenu les résultats que nous méritions », a déclaré Kirby à l’Argus après la victoire contre Man City. « Tout se met en place en termes de style de jeu, de manière de jouer et de culture au sein du groupe. »
Si ce parcours les mène jusqu’à Wembley, où Kirby pourrait retrouver son ancien club Chelsea, ce serait un rêve : « Je répète sans cesse aux filles que disputer la finale de la FA Cup à Wembley est l’un des plus beaux jours de leur vie. Dès le réveil jusqu’au coup de sifflet final, c’est tout simplement exceptionnel. »
Une seule victoire séparerait désormais les Seagulls de l’aboutissement de ce rêve. Ce succès viendrait couronner l’investissement du club et la synergie née de l’association entre Vidosic, son style de jeu, un recrutement judicieux et des joueuses talentueuses pleinement investies dans le projet. À bien des égards, Kirby incarne cette dynamique. Si Brighton parvient à se qualifier pour sa première finale de la FA Cup, la milieu de terrain aura sans aucun doute un rôle déterminant à jouer.