Fracture de la mâchoire : Dibu Martinez opéré ce matin. Son état de santé

Martinez a reçu des soins sur le terrain pendant huit minutes avant d’être évacué sur une civière. Transporté à l’hôpital, il s’est également vu diagnostiquer une commotion cérébrale, comme l’a confirmé par la suite l’entraîneur Xabi Alonso, selon l’ANSA. Ce matin, sur ses réseaux sociaux, le gardien champion du monde en 2022 a publié une photo de lui depuis l’hôpital, accompagnée d’un message aux supporters. « Merci à tous pour vos messages. L’opération s’est bien passée. Le plus important, c’est que nous avons gagné et gardé notre cage inviolée. Je serai de retour sur le terrain dans quelques semaines. »







