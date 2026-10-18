Emiliano Martinez, gardien de Chelsea, retrouvera les terrains « dans quelques semaines » après une opération subie ce matin en raison de la blessure contractée samedi lors de la victoire 2-0 contre Everton en Premier League. L’international argentin de 34 ans a subi une fracture de la mâchoire à la suite d’un choc accidentel avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite, en seconde période du match disputé hier au Hill Dickinson Stadium.
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Fracture de la mâchoire : Dibu Martinez opéré ce matin. Son état de santé
Martinez a reçu des soins sur le terrain pendant huit minutes avant d’être évacué sur une civière. Transporté à l’hôpital, il s’est également vu diagnostiquer une commotion cérébrale, comme l’a confirmé par la suite l’entraîneur Xabi Alonso, selon l’ANSA. Ce matin, sur ses réseaux sociaux, le gardien champion du monde en 2022 a publié une photo de lui depuis l’hôpital, accompagnée d’un message aux supporters. « Merci à tous pour vos messages. L’opération s’est bien passée. Le plus important, c’est que nous avons gagné et gardé notre cage inviolée. Je serai de retour sur le terrain dans quelques semaines. »
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