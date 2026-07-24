La Fiorentina s’est assurée, lors de ce mercato, les services du défenseur Viery (en provenance de Grêmio), du milieu de terrain Arthur Atta (en provenance de l’Udinese) et du milieu de terrain Christ Inao Oulai (en provenance de Trabzonspor), tout en levant également les options d’achat de Giovanni Fabbian et Marco Brescianini. La Viola a aussi finalisé les arrivées en prêt de Radu Drăgușin et Álex Jiménez. Fabio Paratici n’a pas terminé sa campagne de recrutement, avec l’objectif d’offrir un effectif de grande qualité à Fabio Grosso.
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Fiorentina, Paratici s’active : prise de renseignements pour le « Diablito » Echeverri de Manchester City
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Claudio Echeverri est l’une des pépites les plus précieuses du football argentin. Né en 2006, il s’entraîne sous les ordres d’Enzo Maresca à Manchester City : le technicien italien veut l’observer de près avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Le jeune joueur, qui sort d’une saison partagée entre le Bayer Leverkusen et Gérone, fait les yeux doux à la Serie A : Monza l’avait ciblé dans les premières phases de ce mercato et c’est désormais la Fiorentina qui tente sa chance après avoir pris des renseignements ces derniers jours.
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