Fiorentina, Paratici s’active : prise de renseignements pour le « Diablito » Echeverri de Manchester City

Claudio Echeverri est l’une des pépites les plus précieuses du football argentin. Né en 2006, il s’entraîne sous les ordres d’Enzo Maresca à Manchester City : le technicien italien veut l’observer de près avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Le jeune joueur, qui sort d’une saison partagée entre le Bayer Leverkusen et Gérone, fait les yeux doux à la Serie A : Monza l’avait ciblé dans les premières phases de ce mercato et c’est désormais la Fiorentina qui tente sa chance après avoir pris des renseignements ces derniers jours.